「大而美法案」之下 兼顧所得稅和遺產稅規劃 2/25-27線上講座 成功案例解析見真章

【舊金山 訊】由上市公司Ameriprise Financial逾30年實務經驗的特許財務規劃周美懿精心策劃。去年7/4簽署生效的法案，重新洗牌金字塔頂端族群的規劃重點。納稅人除了了解其內容之外，更重要的是能夠主動出擊，積極佈局來透過調整後總收入未逾各項稅務優惠的收入門檻來享受法案推出的稅務優惠紅包。尤其是高資產人士，鎖定生前贈與免稅額為一千五百萬，並且能有效搭架不可撤銷信託為媒介，透過信託條文和委託人及非委託人機制的彈性，在稅法允許的情形之下，拿到贈與資本未來出售面臨的增值稅大額支出的免除，做最大程度的佈局和盤算。很多人會質疑，在如此高額的遺產稅免稅額，是否就不用進行信託規劃？現有的生前信託，需要進一步更新嗎？不可撤銷信託用來做贈與的規劃是否從此就束之高閣？永久性的稅法條例，是何意？是否意謂著從此之後，就不會變更？這些好問題的答案，是因人的年齡，資產類別與其潛力，和家庭對傳承的期許和要求不同而有異。

如何利用新法案而增加底價提升規劃的機會。夫妻共有財產，夫妻在分別去世時各有一次底價提升免除資本利得增值稅賦。透過特殊設計規劃的信託，可望增加第三次機會底價提升免除增值稅賦。另外，已經有 By Pass trust 信託，內也有增值不少的資產，出售必須支付增值稅，是大部分人不懂的重要問題。是否還能再規劃而免除增值稅？這些罕為人知但是金額不菲的稅務挑戰，有機會經由有經驗的專業團隊來解碼並且解套。周女士會在此次線上講座系列，深入淺出透過案例分享，千萬不可錯過。

第一場：2/25（週三）3-3:45pm PST

生前謹慎完善的策略，有助身後發揮省稅效果與價值的信託規劃

高效率世代傳承的關鍵要素（基礎版）

第二場：2/25（週三）4-6pm PST

資產含單一高額股票／未付增值稅資產者必聽（進階版）

• 新法下，哪些稅務優惠會因高收入而喪失？如何避免？

• C型公司報稅 稅務優勢，如何充分利用？

• 未付增值稅資產：透過分期付款信託降低稅負。

• 慈善捐贈在新法下的多贏規劃。

第三場：2/26（週四）4-6pm PST 跨境資產與傳承規劃（進階版）

主講人：曹逸彥律師

• 全球資產申報與罰則：因應與解套方案。

• 委託人保留年金信託：鎖定低估值，降低贈與及遺產稅。

• 在新法高額贈與免稅額的事實下，延伸分析利益家族企業傳承的策略，有效利用的指導原則。

第四場 2/27（週五）1-3pm（中英文)

專家見解，破題應對市場變局，安心的投資策略

• 當前市場分析與應對策略（Ying Wang）

• ACAP Strategic Fund 私募多空對沖基金（John Blau），分析如何在漲或跌的股市中佈局

特別加場（2/25、2/26 5:30pm PST）

主講人：逾二十年臨床經驗針灸醫師 段旭民

• 傳統中醫在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢。很多疾病的早期徵兆其實是亞健康狀態，及時干預可以有效

預防疾病發生

• 何謂經絡？如何透過經絡與針灸穴位治療？案例分享

報名請電郵 [email protected] 索取註明連結。