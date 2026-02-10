馬年富貴 賀新春中國信託銀行新春定存優惠利率高達3.58% 年利率

我的頻道

舊金山訊
美國中國信託銀行
美國中國信託銀行

[舊金山訊] 賀新年！美國中國信託銀行推出限時高利定存優惠 助您達成馬年儲蓄目標.

迎接嶄新的農曆新年，美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）特別推出限時定存優惠：5個月定存年利率3.28%，8個月定存年利率3.58%，協助客戶穩健理財，實現馬年儲蓄新目標。

本優惠僅限於親臨中國信託銀行各分行辦理。5個月及8個月定存專案最低承作金額為50,000美元。欲享有此優惠利率，客戶須同時開立或持有個人或商業支票帳戶。既有支票帳戶於辦理當日餘額須至少5,000美元；新開立支票帳戶者，開戶當日存入金額亦須達5,000美元。更多詳情，歡迎親洽各分行或致電 1-888-308-0986 查詢。

農曆新年【發財水】活動 溫馨送祝福

隨著農曆新年將至，美國中國信託銀行於全美各分行推出應景的【發財水】贈送活動。凡蒞臨分行的客戶，皆可免費獲得象徵好運與祝福的【發財水】，與銀行一同迎接新年的喜氣與繁盛。

【發財水】寓意財運滾滾、好運連連，是華人社會中象徵吉祥的傳統禮贈。美國中國信託銀行表示，希望透過這份心意，將誠摯祝福傳遞至每位客戶手中，以實際行動展現關懷與溫暖。活動期間，凡至全美任一分行之客戶，皆可索取限量【發財水】，數量有限，送完為止。

2026新年專屬優惠 精彩禮遇回饋客戶

為歡慶2026年到來，美國中國信託銀行特別推出中信客戶專屬優惠。即日起，透過合作夥伴平台，客戶可享有量身訂製的專屬優惠與折扣。詳情請上網查詢：www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

全方位金融服務 深耕華人社區

美國中國信託銀行持續打造完善的服務網絡，致力成為華人銀行第一品牌。目前全美設有21個服務據點，遍及加州、紐約州、紐澤西州及亞利桑那州，落實「We are family」的經營理念，提供貼心服務與符合華人需求的多元金融理財產品。

除存款業務外，銀行亦提供房屋淨值貸款方案，推出前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。結合靈活貸款條件、具競爭力的利率、迅速核貸流程與專屬客戶服務，協助客戶靈活運用資金，打造理想生活。

同時，美國中國信託銀行為聯邦小型企業署（SBA）認證之優先核貸銀行，提供多元小型企業商業貸款服務，由專人一對一協助，已成功協助多家華資企業取得營運資金。

立足美國，放眼全球。憑藉母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源與亞太地區通路優勢，美國中國信託銀行為蓬勃發展的華人社區提供完整的存放款、金融理財、工商貸款及整合性跨國金融服務。

更多資訊，請瀏覽官方網站：www.ctbcbankusa.com

