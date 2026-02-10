2026舊金山灣區建築裝修師傅春節年會隆重舉行第六屆灣區建築裝修人才交流會圓滿成功

灣區多位市長向金強會長（左三）頒發嘉獎證書

2026舊金山灣區 建築裝修師傅春節年會日前在佛利蒙市隆重舉行，這也是該協會舉辦的第六屆灣區建築裝修人才交流會。

作為灣區規模最大、最具影響力的行業盛典，本次盛會匯聚六百多位行業精英，共襄盛舉，現場氣氛熱烈、盛況空前。

中國駐舊金山總領館溫馨領事、周煒清領事，加州 財長馬世雲女士，庫比蒂諾市（Cupertino City）趙良方市長，都柏林市（Dublin City）胡欣市長，密爾布瑞市（Millbrae City）馮嘉輝市長，佛利蒙市（Fremont City）張亞靜市長，薩拉托加市（Saratoga City）趙嬿議員，以及多位社團領袖紛紛蒞臨年會現場祝賀並致詞，為活動增添光彩。

六百多位嘉賓與會員齊聚一堂，團結溫馨，熱鬧非凡，充分展現灣區建築裝修行業的凝聚力與向心力。

協會會長金強致詞歡迎各位嘉賓，並感謝政府官員蒞會指導，同時感謝年會全體工作人員為活動所付出的辛勞與努力。金強會長表示，年會充分體現行業大家庭的溫暖與力量，與會者藉此機會分享成功經驗、探索合作契機、共謀未來發展。