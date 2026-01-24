幫助首次購屋者的「全民加州夢」計畫將於2月起恢復接受申請 加州居民可於2月24日起申請參加該計畫的初審

加州住房金融局（CalHFA）的「全民加州夢」

[舊金山訊]加州 住房金融局（CalHFA）的「全民加州夢」共享增值貸款 計畫將於2月24日開始接受首付援助申請。這項改變人生的首付援助計劃，為第一代購屋者提供高達房屋購買價格或估值20%的首付援助。為確保州政府資金的公平分配，該計劃將採用隨機抽籤的方式。

CalHFA預計2026年將提供1.5億至2億美元的資金，可能合格的申請人應立即開始準備。隨機抽籤流程將遵循紐森州長的指示，即至少10%的資金將分配給「合格人口普查 區」的申請人。

申請窗口將於3月16日關閉。之後，申請將進行篩選和審核。獲得初步批准的申請人將有90天的時間尋找房屋。

「『加州全民夢』計畫曾經幫助成千上萬的加州人購買了他們的第一套住房，」加州住房金融局（CalHFA）執行董事 塞爾蒂奇（Tony Sertich）說。 “隨著這些房主開始償還貸款，資金將被重新投入到該計劃中，形成一個良性循環，持續造福子孫後代，讓‘加州夢想’永存。”

申請人需要在提交申請前，與CalHFA的指定貸款機構合作，獲得預先核准函。申請時還需要提交其他文件，包括政府頒發的身份證件和父母資訊——完整的文件清單以及其他重要的項目資訊都可以在「加州全民夢」網頁 ( calhfa.ca.gov/dream )上找到。

「以前覺得我們根本買不起房子，尤其是在這個地區，」Grass Valley 的一位青年專案經理·特里（Craig Terry）說。特里和他的妻子申請了 「加州全民夢」計劃

（Dream For All），被列入了候補名單。等待幾個月後，這對夫婦的申請獲得批准，並在2024年8月買了一套房子。 “那段時間真是煎熬。然後，一切就變得非常現實，而且來得很快。”

加州「全民加州夢」計畫從多個方面解決了在加州購屋的難題。第一代購屋者可以獲得足夠的首付，從而無需支付抵押貸款保險，並享受更低的每月房貸。據加州前瞻組織（California Forward）稱，該計劃的共享增值貸款平均每月可為購房者節省約1200美元。加州前瞻組織是一家非營利政策倡議機構，曾於2022年為加州財政部撰寫了一份關於共享增值貸款的報告。

所有借款人都必須符合加州住房金融局（CalHFA）的「全民加州夢」計畫的收入限制—— Del Norte County 德爾諾特縣約為14.8萬美元，洛杉磯縣約為16.8萬美元，聖克拉拉縣約為30.9萬美元。

2025-2026財政年度州預算撥款3億美元用於「全民加州夢」計畫（California Dream For All program），加州住房金融局（CalHFA）將能幫助約2000個家庭，其中包括那些已在「全民加州夢」計畫候補名單上的購屋者。此外，當這些房主出售房屋時，州政府將收回首付款以及相應比例的增值部分，並將這些資金循環利用，以幫助更多購房者。