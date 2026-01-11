人間仙境張家界．湘西邊城鳳凰．世界遺產梵淨山・小七孔~中青旅湘西貴州十二天團深受歡迎

世界遺產──小七孔景區

張家界位於湘西北部，境內奇峰林立，擁有數以千計的岩峰，山清水秀，呈現出一派原始而秀麗的自然風光。張家界群峰姿態萬千，有的宛如人物、有的如飛禽走獸、有的似雄偉城堡，百看不厭、妙不可言；翠綠燦然，美不勝收，令人陶醉。也因此，張家界被譽為「中國山水畫的原本」。

凡是讀過沈從文小說《邊城》的人，無不對書中女主角翠翠及她生活的地方——鳳凰古城，留下美好而深刻的想像：翠翠清澈如水的性情與純真的戀情、鄉民樸實曠達的民風，以及月光下水畔的吊腳樓……當您漫步於穿城而過的沱江河畔，便能親身體會這座被譽為「中國最美小城」——鳳凰古城所散發出的無限詩情畫意。

世界遺產 梵淨山，是中國少數兼具佛教聖地與自然保護區雙重身分的名山，與山西五臺山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九華山齊名，並列為中國第五大佛教名山。

鎮遠古城是貴州著名的歷史古蹟；西江千戶苗寨為中國規模最大的苗族聚居村寨，是苗族第五次大遷徙的重要集結地。列入世界遺產的荔波大七孔景區，又稱「仙人橋」，在地理學上稱為「天生橋」，屬於喀斯特地形中極為獨特的自然景觀。這裡山是綠的、水是綠的、樹也是綠的，令人不禁讚嘆造物主的偏愛，彷彿將所有的美麗都毫不吝嗇地交付給了小七孔。

此外，黃果樹大瀑布為中國最大的瀑布；安順龍宮地下水溶洞則被譽為「中國最美水溶洞」。

