馬杜洛搭機赴曼哈頓法院出庭…今日你應知道5件事

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

誠摯邀請蒞臨矽谷 Smart Living Silicon Valley 2026矽谷「智生活」2026 — AI 硬體暨機器人博覽高峰會

舊金山訊
Smart Living Silicon Valley 2026
Smart Living Silicon Valley 2026

【舊金山訊】這是一場面向全球的矽谷 AI 硬體年度盛會。

AI 晶片、機器人、無人機、穿戴式裝置與各式智慧設備將同台亮相，完整呈現下一世代 AI 硬體生態系。

現場將邀請 Tesla 智慧科技、宇樹機器人（Unitree Robotics） 等前沿團隊進行實機展示，並特別規劃 新創項目路演（Start-up Pitch） 等互動環節，促進技術、資本與市場的深度交流。

重量級講者陣容包括：

加州財政官員、國際知名晶片分析機構創辦人、史丹佛大學頂尖學者等產官學界領袖，從政策、技術、產業與投資角度，全面剖析 AI 硬體與機器人產業的未來趨勢。

無論您是科技創業者、工程師、投資人，或正規劃進軍北美市場、順道參與 CES 的產業夥伴，都誠摯邀請您共襄盛舉，與矽谷產業領軍人物與一線投資人面對面交流，親身體驗並掌握下一代 AI 硬體與智慧生活的關鍵機會。

📅 時間｜ 2026 年 1 月 10 日（週六） 9:00 AM – 9:00 PM

📍 地點｜ Computer History Museum（矽谷）

👉 報名連結：https://luma.com/SLSV2026

👉 官方網站：https://smartlivingsv.com

王祖賢罕見露面被指雙眼浮腫 親揭22年前引退心境

由麒麟餐廳傳奇談起(上)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

灣區日用雜貨價格5年飆漲27% 生活壓力更大

灣區日用雜貨價格5年飆漲27% 生活壓力更大

自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-04 01:17
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度的黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

