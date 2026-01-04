誠摯邀請蒞臨矽谷 Smart Living Silicon Valley 2026矽谷「智生活」2026 — AI 硬體暨機器人博覽高峰會

Smart Living Silicon Valley 2026

【舊金山訊】這是一場面向全球的矽谷 AI 硬體年度盛會。

AI 晶片、機器人、無人機、穿戴式裝置與各式智慧設備將同台亮相，完整呈現下一世代 AI 硬體生態系。

現場將邀請 Tesla 智慧科技、宇樹機器人（Unitree Robotics） 等前沿團隊進行實機展示，並特別規劃 新創項目路演（Start-up Pitch） 等互動環節，促進技術、資本與市場的深度交流。

重量級講者陣容包括：

加州 財政官員、國際知名晶片分析機構創辦人、史丹佛大學頂尖學者等產官學界領袖，從政策、技術、產業與投資角度，全面剖析 AI 硬體與機器人產業的未來趨勢。

無論您是科技創業者、工程師、投資人，或正規劃進軍北美市場、順道參與 CES 的產業夥伴，都誠摯邀請您共襄盛舉，與矽谷產業領軍人物與一線投資人面對面交流，親身體驗並掌握下一代 AI 硬體與智慧生活的關鍵機會。

📅 時間｜ 2026 年 1 月 10 日（週六） 9:00 AM – 9:00 PM

📍 地點｜ Computer History Museum（矽谷）

👉 報名連結：https://luma.com/SLSV2026

👉 官方網站：https://smartlivingsv.com