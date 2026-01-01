貴騰賭場大酒店以豪華獎品、美式足球賽門票及星級演唱會　熱鬧迎接新年

我的頻道

貴騰賭場大酒店
貴騰賭場大酒店

貴騰賭場大酒店隆重迎接嶄新一年，精心推出一系列精彩新年大抽獎與現場娛樂活動，讓賓客在歡樂氛圍中迎接好運降臨。豐富獎品涵蓋豪華電動 SUV、美式足球賽雙人門票及多項高價值好禮，驚喜接連不斷。

豪華電動座駕新年大獎　好運轉不停

貴騰賭場大酒店將於 1 月 1 日（星期四）至 1 月 3 日（星期六） 舉辦「新年巨輪送好禮」抽獎活動。活動期間，每晚 7 點至 11 點 每小時進行抽獎，每天將有 80 位幸運賓客 獲得 $500 免費老虎機遊戲獎賞。

此外，每晚 11 點 的終極抽獎更將送出 2026 年款 GMC Hummer EV 豪華電動 SUV，為新年揭開氣勢非凡的序幕。

美式足球賽季熱潮登場　電視與門票雙重好禮

隨著足球賽季進入高潮，貴騰賭場大酒店將於 1 月 10 日至 2 月 7 日，每逢星期六舉辦「開賽倒數大抽獎」。抽獎同樣於每晚 7 點至 11 點 每小時進行。

每個星期六將送出 60 份 $500 免費老虎機遊戲獎賞，以及 20 台 85 吋 Samsung 電視。而當晚 11 點 的終極抽獎，更將抽出 美式足球賽雙人門票，讓幸運賓客親臨現場感受熱血沸騰的賽事氛圍。

星光熠熠現場演出　演唱會門票熱賣中

貴騰賭場大酒店同步推出多場重量級現場演出，門票現已於

www.GratonResortCasino.com 公開發售。

1 月 3 日（星期六）晚間 8 點，TVB 知名影視及歌唱巨星 羅嘉良 與 劉雅麗 將聯袂登台，呈獻一場星光璀璨的精彩演出。兩位實力派藝人憑藉《我和春天有個約會》、《天地豪情》等多部經典作品深植人心，勢必帶給觀眾難忘的一夜。

TVB 知名影視及歌唱巨星 羅嘉良 與 劉雅麗
TVB 知名影視及歌唱巨星 羅嘉良 與 劉雅麗

1 月 24 日（星期六）晚間 8 點，菲律賓樂壇天后 Zsa Zsa Padilla 將攜《40 週年演唱會巡迴》蒞臨演出。縱橫樂壇四十載，她以橫跨多元曲風的深厚實力，透過首首經典金曲，與觀眾一同回顧動人音樂旅程。

菲律賓樂壇天后 Zsa Zsa Padilla
菲律賓樂壇天后 Zsa Zsa Padilla

2 月 7 日（星期六）晚間 8 點，粵語流行音樂代表人物之一 蔡楓華 將登上貴騰舞台。他以溫柔磁性的嗓音與浪漫情歌風格深受樂迷喜愛，經典名曲《倩影》更榮獲香港電台十大中文金曲獎，成為一代人的集體回憶。

粵語流行音樂歌手一 蔡楓華
粵語流行音樂歌手一 蔡楓華

關於貴騰賭場大酒店

貴騰賭場大酒店位於加州 Rohnert Park，為北加州首屈一指的娛樂、美食與博彩勝地，由 Graton Rancheria 聯邦印第安部族 擁有並經營。場內設有超過 3,000 台老虎機、130 張遊戲賭桌 及專屬撲克室，並提供世界級餐飲、現場娛樂表演、豪華酒店與水療設施。

貴騰賭場大酒店近日榮獲《今日美國》評選為「拉斯維加斯以外十大最佳賭場」之一，並獲《North Bay Business Journal》頒發「最佳工作場所」殊榮。無論是追求刺激娛樂或放鬆假期，貴騰都是體驗精彩與歡樂的首選目的地。

更多資訊請瀏覽 **www.GratonResortCasino.com**，或追蹤 Facebook、Instagram、X（前 Twitter）、YouTube 與 LinkedIn。

2026 年款 GMC Hummer EV 豪華電動 SUV
2026 年款 GMC Hummer EV 豪華電動 SUV

加州 SUV 香港

