「有禮走天下」-- 金山灣區媽媽教室舉辦國際禮儀講座掌握跨文化溝通與人際智慧

美國 AICI 國際形象顧問協會認證的形象顧問 王時美（Lilly Cook）女士

[舊金山 訊] 俗諺云：「有禮走天下」，古語亦言：「入國而問俗」。對已移居、落腳美國的僑胞而言，如何更深入了解僑居地的文化禮俗、日常習慣與人際往來規範，是順利融入社會、建立良好人際關係的重要關鍵。在多元文化並存的現代社會中，禮儀早已不僅是形式上的規矩，更是溝通、尊重與合作的核心精神，有助於促進跨文化交流與彼此理解。

為協助僑界朋友深化對國際禮儀與人際互動的認識，金山灣區 「媽媽教室」特別於 2026 年 1 月 2 日（星期五） 舉辦一場「國際禮儀講座」，誠摯邀請持有 美國 AICI 國際形象顧問協會（Association of Image Consultants International）認證 的形象顧問 王時美（Lilly Cook）女士 擔任主講。王女士擁有逾三十年國際形象指導與教學經驗，長年致力於協助女性與專業人士在不同文化、語言與角色關係中，展現優雅、自信與真誠，建立信任與理解的人際智慧。

本次講座以「個人形象與國際禮儀的本質」為題，將從禮儀的核心精神出發，帶領學員跳脫僅止於規則的表層認知，深入理解禮儀在現代人際互動中的實際應用。課程內容涵蓋溝通技巧、外在形象與內在涵養的整合，以及跨文化差異的理解，協助學員在多元社會中自在應對、從容交流。

王時美女士為 AICI 認證形象顧問（CIP），從事時尚與形象設計工作三十餘年，累積豐富的國際實務經驗，指導對象橫跨職場專業人士與社團領袖。她強調，真正的形象來自內外兼修，禮儀的起點是尊重，終點則是和諧。

講座重點包括：

禮儀的本質：溝通、尊重與合作——從「規則」走向「智慧」

溝通是禮儀的基礎——語言、表情與傾聽的藝術

外在形象：無聲的語言——穿著、儀態與色彩的心理印象

內在涵養：形象的根基——修養與自信

國際視野與文化差異——理解不同文化，展現全球素養

細節決定品味——「Devil is in the detail」的生活實踐

課程同時涵蓋餐桌禮儀、社交細節、女性儀態與整體形象修養，協助學員在不同文化情境中，以優雅而真誠的方式展現自我，與他人和諧共處。

活動資訊如下：

課程名稱：〈個人形象與國際禮儀的本質〉

講 員：王時美（Lilly Cook）女士

時 間：2026 年 1 月 2 日（星期五）上午 10:00 至 12:00

地 點：金山灣華僑文教服務中心

（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

詢問電話：（408）252-7070、（408）252-4955

電子郵件：[email protected]

主辦單位表示，期盼透過此次講座，結合國際視野與東方智慧，讓僑界朋友在每一個生活細節中，培養自信、優雅與力量，真正做到「入境隨俗」，在多元文化社會中建立良好而長久的人際關係。