Covered California 呼籲所有加州民眾 在 12 月 31 日截止日前觀注他們的健保選項以便在 2026 年獲得全年醫療保障

工商訊
Covered California 近日呼籲所有尚未投保的加州民眾，務必於 12 月 31 日前完成健康保險登記。雖然 2026 年度的公開投保登記期將持續至 明年 1 月 31 日，但民眾若希望保險能自 2026 年 1 月 1 日起生效，就必須在年底前完成投保程序。

此外，Covered California 目前 超過 190 萬名投保人，若計畫在 2026 年調整或變更現有保險方案，也須於 12 月 31 日前 完成相關手續，才能確保新年度保障不中斷。

**強化版保費稅收抵免存續未定，年底登記更顯關鍵**

本次公開投保登記期與往年最大不同之處，在於「強化版保費稅收抵免（Enhanced Premium Tax Credits）」是否能於 2026 年後持續實施，目前仍未定案。自該項補助於 2021 年推出以來，全美依《患者保護與平價醫療法案》（ACA）投保的人數幾乎倍增，加州投保人數更成長 超過 23%。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「每到年底，民眾忙於節慶與家庭活動，健康保險往往不在優先清單上，但其實投保是守護個人與家人身心健康與財務安全最重要的一步。今年 12 月 31 日的截止日期格外關鍵，因為若國會未能在 1 月採取行動延長強化版保費稅收抵免，許多加州家庭的保費支出恐將大幅增加。無論是評估新的保險方案，或是調整既有計畫，Covered California 都將全程提供協助。」

**州政府加碼補助，近九成投保人可獲財務協助**

在 2025 年，紐森州長與加州立法機關進一步增加州政府對「強化版費用分攤減免計畫」的撥款，編列 1.65 億美元，以擴大符合資格的投保人數。目前約 92% 的 Covered California 投保人，可獲得不同形式的財務補助。

其中，近一半 的投保人在 2026 年每月僅需支付 10 美元或更低 的保費；近四分之一 的投保人，則可用相同金額投保銀級（Silver）計畫。若現有投保人選擇維持原有方案，預估 2026 年將有 17% 的投保人保費為 0 元。

Covered California 也提醒，未投保的加州居民將面臨由 加州稅務局（Franchise Tax Board） 執行的稅務罰款。全年未投保者，罰款金額至少為 每位成年人 900 美元，以及 每位 18 歲以下受撫養子女 450 美元。以四口之家為例，若全年未投保，最低將面臨 2,700 美元 的罰款。

查詢與投保方式

民眾可造訪 CoveredCA.com，快速查詢是否符合財務補助資格，並比較所在地區的健康保險方案；亦可撥打 (800) 300-1506，由專人提供投保流程與方案諮詢服務。

加州 保費 保險

