【聖誕、新年 為心愛的家人 準備一份新年健康大禮】杉釦富免用水 遠紅外線足浴桶 熱銷十年 年終特別超值優惠

杉釦富

12/19、12/20（週五、週六 10AM–5PM）南灣 Cupertino 現場試用，歡迎預約！

📍地址：21060 Homestead Rd. #170, Cupertino

📞電話：650-999-0988

上網直接訂購 SC-801 基本款，立享特價優惠＋加州 居民免運！

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶在美銷售十年，是北美遠紅外線免加水足浴桶的先驅品牌，深受廣大消費者喜愛。憑藉卓越的產品效果、優質品質及完善售後服務，杉釦富產品已成為遠紅外線足浴桶中的最佳選擇。為讓讀者親身體驗其效果，特於 12/19、12/20（週五、週六，上午10點至下午5點） 舉辦南灣試用活動。

📍地點：21060 Homestead Rd. #170, Cupertino

為避免久候，建議事先預約試用時間，歡迎攜同家人一同體驗免用水與其他高效能遠紅外線產品的神奇效果！

您是否仍為傳統泡腳需用水、操作麻煩而困擾？現在，別再猶豫！

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶 為您帶來全新的足部與身體保健體驗！

操作簡單、方便易用，更能有效促進血液循環、改善體寒、舒緩疼痛、手腳冰冷、幫助入眠，讓您輕鬆告別冬日不適，效果事半功倍。

隨著年齡增長及濕冷氣候的影響，身體常會出現關節 不適、心血管風險上升及病毒傳染機率增加等問題。傳統熱水足浴雖有一定幫助，但杉釦富遠紅外線免用水足浴桶則提供更便捷、更高效的改善方案。具備定時、定溫功能，使用方便，可有效促進微血管循環、舒緩疼痛，尤其適合手腳冰冷、容易受寒人士。遠紅外線可深入皮膚，促進血液循環與細胞修復，有助改善身體狀況、減輕疲勞，為您帶來活力與健康。

杉釦富公司專營多款來自台灣的高效遠紅外線產品，歡迎讀者親臨試用：

📍21060 Homestead Rd. STE 170, Cupertino, CA 95014

SC-801 基本款足浴桶與理療背心特價 $499（未稅，原價 $599）

敬請預約：650-999-0988。

舊金山 及中半島讀者也可預約至以下地點試用：

📍1799 Bayshore Highway, Burlingame（近 SFO）

外州讀者可直接上網訂購：

官方網站：www.shinecous.com