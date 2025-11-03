紅藍卡開放註冊中 NAPCA提供諮詢與協助

Medicare開放註冊期，SHIBA工具包助民眾輕鬆做準備。

【舊金山訊】Medicare（聯邦醫療保險 ，俗稱紅藍卡）年度開放註冊期自10月15日正式啟動，將持續至12月7日。每年這段時間，已參加Medicare的民眾可更改或更新自己的醫保 方案。

華盛頓州保險局屬下的 SHIBA（Statewide Health Insurance Benefits Advisors，州級醫療保險顧問）推出全新工具，協助民眾提前做好準備；全美亞太裔耆老中心（NAPCA）亦提供註冊協助，幫助找到最合適的方案。

開放註冊期間可辦事項

在開放註冊期間，民眾可以：

● 在原始醫保（Original Medicare）與優勢醫保（Medicare Advantage）之間切換。

● 若使用原始醫保，可加入、退出或更換D部分處方藥計畫。

● 更換所在地縣份提供的其他優勢醫保計畫。

新版Toolkit協助規劃 更易做出決定

保險局局長Patty Kuderer表示，Medicare的流程可能令人困惑，若不知從何入手，全新的 Medicare Jumpstart Toolkit（中文版本） 可幫助民眾整理思路，了解當前保險範圍及2026年的可選方案，從而更容易做出決定。

民眾可上網免費訂購Toolkit（見圖），或前往當地圖書館與長者中心索取。

做出選擇前的五項建議

Medicare並非一體適用的單一方案。由於每個人的醫療需求不同，做出最終決定前可參考以下建議：

（一）醫保方案的費用與保障範圍可能每年變動，應仔細閱讀並保存方案寄來的所有信件與通知，並參考Toolkit理清資訊。

（二）列出目前服用的所有處方藥、劑量與使用頻率，利用 Medicare Plan Finder 比較各個D部分計畫。

（三）查閱《2026年版Medicare & You》手冊（中文譯名：《Medicare與您》），應於十月中旬前收到郵寄件。

（四）瀏覽Medicare開放註冊網頁觀看教學影片。

（五）參加SHIBA線上講座，或前往當地開放註冊活動，獲得一對一諮詢協助。

尋求協助與聯絡方式

如需預約與SHIBA志願者諮詢，可於週一至週五撥打 800-562-6900，並要求轉接當地志願者，或查詢所在地之SHIBA辦公室電話。

今年，SHIBA攜手全美亞太裔耆老中心（NAPCA），進一步拓展對亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島裔年長群體的服務。

如需多語言的Medicare諮詢與協助，請聯繫NAPCA服務熱線：

普通話：1-800-683-7427

廣東話：1-800-582-4218

英文：1-800-336-2722

電子郵箱：[email protected]

郵寄地址：NAPCA Helpline, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101