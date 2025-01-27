蓮生活佛新著凡塵的小叮嚀 眼界與心量寬大如虛空

蓮生活佛發表新書凡塵的小叮嚀。

華嚴經中佛陀說，菩薩不惜身命布施眾生，願一切眾生得智藏身，於不死界而得自在；願一切眾生得寶海身，見皆獲益而無空過；願一切眾生得虛空身，世間惱患無能染著。為此，蓮生活佛寫下第303本著作「凡塵的小叮嚀」，1月18日於西雅圖雷藏寺發表，以繁體、簡體2種版本發行美國、台灣、加拿大、馬來西亞、印尼、歐洲、澳洲 等地，叮囑世人切要的立身處事之道，及昇登佛剎的修行重點。

首篇文章「本尊是誰？」，提及樂壇「傳奇」歌曲中的一小段歌詞，「想你時你在天邊，想你時你在眼前，想你時你在腦海，想你時你在心田。蓮生活佛說，這是佛歌，密教的觀想就是把本尊從天邊迎到行者的心田，然後，二者合一，行者就變成本尊，無二無別。

蓮生活佛指出，佛就是本尊，佛就是自己，皈依到最後其實是皈依自已的佛性，是自皈依，「我們的心性就是佛性，我們是佛，千真萬確。行者從無明到後來領受智慧的佛性教法，能如實修持，最後證得無上正等正覺，此時，心、佛、眾生，三無差別。

釋迦 牟尼佛是眾生最大的導師，祂的教法就是明白自己心性的方法。在密教裡，對這些明白自性的方法，噶舉派稱為大手印，寧瑪派稱為大圓滿，格魯派稱為大威德，薩迦派稱為大勝慧，而因為了知自性，並教導眾生明白自性，所以蓮生活佛是大持明根本上師。

有人問，修行人如何處世？蓮生活佛回答，眼界與心量要寬大如虛空無止盡，一舉一動謹守本份，遵從社會制度

法律，己所不欲勿施於人，敬重年長者如父母，友愛年齡相若者如兄弟姐妹，愛護年小者如自己子女，說話全是善語，言出必行，對人保持親切的笑容，慈悲為懷，助人離苦得樂，精進不懈怠，每天修法入禪定。

佛典中，逼惱身心稱作苦，舉凡種種疾病、憂愁、嫉妒、戰爭、飢寒、求不得、離別了親愛的人等等，無不使人的身心受到逼惱，這全是苦，也全是煩惱。蓮生活佛教示，人生本是幻化，幻化是空，所以煩惱的本質是空，也就是緣起而有煩惱，但因為是性空才有緣起，而真空是沒有煩惱的。這是理論上的解脫口訣。

在現實的世界中，解脫煩惱並不容易。例如，有人問蓮生活佛，若病得很重，自知無解，如何處之？蓮生活佛回答，病是消業障，那是自己的業，若不能治，只有共存，在病中，修行解脫，但不被病苦所綁。這並不是鴕鳥心態，而是面對病，消自己的業。蓮華生 大士曾說，當煩惱生起時，切勿壓制或助長，要把煩惱釋放於本然覺性的空性之中，等煩惱消失了，那是本初的覺醒，也就是所有煩惱都無法留存在自己心中。