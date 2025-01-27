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綠健飲增強人體免疫功能戰勝不治之症

工商訊
綠健飲用高科技提煉精製而成，是提升免疫力的高功效保健品。
綠健飲用高科技提煉精製而成，是提升免疫力的高功效保健品。

癌症是人類的惡魔，生命的大敵，全世界每年被癌症奪去生命達百多萬人，可喜的是經過科學家的不斷努力，在癌症的防治上也有很大的發展。

當前治療腫瘤的常用方法：手術、放療、化療，這些方法對清除腫瘤、殺滅癌細胞確實具有相當不錯的療效，不少癌症患者因此得到痊癒。但是這些治療也會損傷人體的免疫功能，出現免疫功能下降，白血球下降，噁心、嘔吐、腹瀉、脫髮、全身不適等毒性反應，使不少病人不堪忍受而中止治療。

另外，腫瘤的轉移和復發是導致病情惡化及死亡的根本原因，而腫瘤病人的免疫力下降是造成癌細胞擴散的重要原因。近年來免疫製劑與中醫藥治療癌症已經受到醫學界的高度重視，其治療原理就是通過調節機體的免疫功能來增強抗癌能力以及抑制癌細胞的生長與轉移，對常規治療法難以解決的轉移，復發及毒性反應有較好的效果，可有效的延長病人的生存期，並提高生存質量。故無論早期或晚期的癌症病人，必需努力提高其免疫功能，以有助於殺死腫瘤細胞以及減輕放療、化療的毒副作用。

美國綠健有限公司生產的「綠健飲」問世27年來，深受北美、香港、台灣以及東南亞各地飲用者的高度讚揚。綠健飲是採用名貴中草藥，用高科技提煉精製而成的高功效保健品，其特殊功效是增強人體的免疫功能，這點對於腫瘤病人以及年老體弱者尤其需要。不少癌症病人或體質虛弱者飲用綠健飲以後，對綠健飲的功效深信不疑，對戰勝不治之症充滿信心。諮詢電話：800-817-2929，公司網址：www.greenland-us.com

癌症 腫瘤 癌細胞

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