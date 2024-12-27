庫市 外灘18號 聖誕、新年特大酬賓「外灘套餐」周一至五堂食僅$50憑廣告或新聞稿早餐隨餐贈送有機豆漿一杯
Cupertino 「外灘18號」餐廳，為賀聖誕、新年，特推佳節酬賓特大活動，周一至周五招牌「外灘套餐」原價70元現僅50元（節假日除外）5式套餐組合，集結了店內多種招牌菜式，足2-4人享用。另外，世界日報讀者，憑廣告或新聞稿堂食早餐，不論消費金額多寡，隨餐贈送每日現磨有機豆漿一杯。
物價飛漲的灣區，外出用餐真的有愈來愈吃不起的感覺，一個四口之家，隨隨便便點幾個菜，可能就會消費上百元，「外灘套餐」不僅菜色美味好吃，更兼顧了大眾的荷包，是沒有懸念的最佳選擇。
現將「外灘套餐」5種合菜菜式分別介紹如下：（含送主食白飯）
套餐1：江南第一蹄、芥菜冬笋肉絲、上海家常豆腐、元盅土雞湯。
套餐2：梅乾菜扣肉、芹菜香乾肉絲、苔條魚片、元盅牛肉湯。
套餐3：清燉獅子頭、鬼馬牛肉、開洋白菜、白斬雞。
套餐4：醃篤鮮、紅燒肉鵪鶉蛋、雪菜百頁毛豆、上海薰魚。
套餐5：香辣美容蹄、爛糊白菜肉絲、椒塩魚片、熗炒花菜。
「外灘特價套餐」周一至周五供應，堂食、外賣、自取均可享受此優惠價（節假日除外），餐廳5 miles 之內，加收20% 油費可送餐到府。
餐廳於每日上午10時至下午2時30分，供應正宗台式及上海點心，每日現磨的有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等。
中午為方便上班族忙碌的工作行程，日日供應「商業午餐」，葷素搭配，營養美味，菜式繁多，任君挑選。
外灘18號餐廳，敬備2個高級貴賓廳，適合生日，尾牙及商務聚會，無低銷卡拉OK 無限歡唱，歡迎即早預約。
餐廳七日營業（1月1日照常營業）。地址：19634 Steven Creek Blvd., Cupertino CA 95014。預約洽詢專線：408-255-1288。
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