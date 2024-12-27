Muni 新票價 2025年1月1日開始實施

Muni票價自2025年1月1日起調整。

自2025年1月1日起，部分Muni票價將有所調整，變更基於舊金山 市交通局在2024年春季制定未來兩年預算 過程中收到的公眾反饋意見，更新後的價格如下。請注意，未列出的票價則保持不變。

●2.75元單程票價,可使用Clipper卡或MuniMobile手機應用程式支付。

● 1.35元長者/殘障人士單程票價，可使用Clipper卡或MuniMobile手機應用程式支付。

● 1.35元Clipper START 單程票價，可使用Clipper卡支付。

●5.50元成人一日通票，但不可乘坐纜車(叮噹車)，可使用MuniMobile手機應用程式或公車上的購票箱購買

● 85元成人「M」月票，可使用Clipper卡支付。

●102元成人「A」月票（包括舊金山市內捷運 BART），可使用Clipper卡支付。

● 43元長者/殘障人士月票，可使用Clipper卡支付。

● 43元Lifeline月票，只能在某些指定地點購買

Clipper卡和MuniMobile的折扣將從50美分降至25美分，以幫助抵消舊金山市交通局不斷上漲的成本，同時最大限度地減少對客戶的影響。現金票價仍保持3美元不變。65歲或以上低收入 長者和18歲或以下青少年仍然免費乘坐 Muni。

在收集公眾的反饋意見後，這些票價調整被納入舊金山交通局 2024-2026年預算的一部分，該預算於2024年7月1日開始實施。感謝所有參與公眾反饋意見過程的人，他們幫助交通局 制定了預算。

瞭解更多相關信息，可以瀏覽舊金山交通局票價網頁: SFMTA.com/Fares 或撥打客服電話311。支付您的車費，可以讓舊金山交通局繼續爲您提供服務。