話劇 領帶vs高跟鞋 圓滿成功 震撼首秀引發熱烈反響

導演楊婧堃（中）以及演職人員謝幕。

上周日晚，由舊金山 著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇《領帶vs高跟鞋》在觀眾的歡笑與淚水中完美落幕！此次演出不僅是一場藝術盛宴，更是戲谷戲劇成立一年來的震撼首秀。

兩天三場，場場爆滿，座無虛席，觀眾好評如潮！演出當天，觀眾們被跌宕起伏的劇情深深吸引，掌聲與歡笑聲回蕩在整個劇場。

周日下午，編劇沈悅親臨現場，回憶起三十年前創作此劇時的奇思妙想，感慨萬分，稱能看到此次的呈現十分高興。曾在十六年前出演該劇的華藝劇社原班演員「趙錢孫李」也齊聚一堂，共同見證這充滿戲劇熱愛的時刻。沈悅表示：「感覺像回到了十六年前，彷彿是一場溫馨的家人團聚。」十六年前的精采片段歷歷在目，新版《領帶vs高跟鞋》則結合時代，全新詮釋，也充分展現了演員們的特色與潛力，讓觀眾耳目一新，灣區 的資深藝術家們認為這是一種藝術文化的傳承，舞台上閃耀著新一代戲劇人的風采。

演出後觀眾們紛紛表示：「太過癮了，劇情緊湊、邏輯嚴密、細節用心，還非常巧妙的融合了矽谷 的本地元素，讓人爆笑之餘也有很多思考，彷彿大家共同置身於一個充滿情感的世界，編劇和導演水準非常高！

更有資深導演、製作人、藝術家們前來觀看，觀看後表示「完整性近乎是專業劇院演出的水準，無論從整體節奏變化，演員表演的節奏，點送，交流都體現了導演的要求非常標準，是一場非常成功的演出！

本劇是楊婧堃在矽谷執導並製作的首部作品，她表示：她的初心是希望將這份對舞台表演的熱情執著傳遞給這裡更多的朋友，為矽谷的華人精神文化生活做貢獻。劇中由羅澤中擔任執行製作人、於海勃擔任舞美設計、作曲家李文趾擔任編曲演奏，還有原創的視頻特效製作等，都增添了豐富的藝術體驗，獲得觀眾們的認可就是對整個團隊辛苦付出後最大的鼓勵。