杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 熱銷9年 感恩節優惠

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，能夠加強微血管血液循環，並且促進身體的新陳代謝。

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，能夠加強微血管血液循環，讓身體內的血液循環，從腳底逐漸擴展到全身，並且促進身體的新陳代謝。許多讀者在試用完遠紅外線免用水足浴桶之後，原本走路不方便的人，覺得腳部輕鬆許多，走起路來也不吃力，許多足部有疼痛的人，用完之後也感覺舒緩，高血壓 及高血䐊或有糖尿病 的人，在使用一段時間之後，水腫消失，進而使走路不便情況都得到改善，對於高血脂也能夠輕易控制，睡前使用，更可以協調交感和副交感神經的興奮程度，調節、疏緩、鬆弛緊張的神調和經絡氣血，促進睡眠及改善睡眠品質。除此之外，遠紅外線對於舒緩疼痛的效果，也是一大特色，中醫：「痛則不通，不通則痛」，以西醫的角度來看，許多疼痛的起因，是因為細小微血管阻塞所導致的，所以血液循環的好壞，對我們身體有許多重大的影響。

人的年紀越大，越是容易產生以下三種治狀，1.手腳冰冷，2.體寒-身體温度不夠，3.身體各處容易疼痛；其實，這幾種症狀形成的原因，都與我們身體的血液循環好壞有關。尤其是手腳的末稍，更是細小微血管分佈最密的部位。一旦血液循環不流通，自然會有手腳冰泠和體寒的現象產生，而體寒，則可能是因為身體血液含氧量不足，導致肌肉 温度不足，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 提高身體含氧量及體熱，讓身體產生自癒力，尤其是對一些四肢容易冰冷特別有效。