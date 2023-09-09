宮廷式美味生計官網全場九折優惠

生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。 詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。

自1950年創立以來，生計食品一直是臺灣的糕點界的翹楚。創辦人高奶奶始終秉持著「用心、良心、誠心」的經營理念，使得這家傳統糕點店一直蓬勃發展至今。高奶奶曾聘請慈禧太后御膳房的點心名廚，傳承了獨門的點心製作技術，這一技術至今仍然保持著。

中秋節即將來臨，生計食品為您呈現了一系列精美的月餅，每一款都經過嚴格挑選的食材和精湛的手工製作，包括蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅和月圓中四月餅。這些月餅都將以別具心意的禮盒中呈現，是中秋佳節送禮的絕佳選擇。

以下是其中幾種經典月餅口味的介紹：京黃酥是一款源自京都的傳統月餅，以其酥皮的層次感和特殊的餡料 而聞名。生計食品的京黃酥月餅，酥皮酥脆，內餡豐富多樣，每一口都帶來濃郁的滋味，讓人回味無窮。鮮肉月餅是一道美味的傳統月餅，以嫩肉餡料和香料的獨特搭配而著名。

生計食品的鮮肉月餅，選用新鮮的肉類和精心調製的香料，製成鮮美多汁的餡料，每一口都是一場美味的享受。還有經典的五仁月餅是中秋節不可或缺的經典口味之一，內含五種不同的堅果和乾果，如核桃 、杏仁、花生等。生計食品的五仁月餅，以新鮮的堅果和傳統的製作工藝，保留了經典的口感和香氣，是中秋佳節的絕佳選擇。

今年，生計特別引人矚目的是他們精心製作的「珍珠奶茶月餅」。這個限量版套裝包括八顆月餅，並以生計卡通版小美女禮盒包裝。禮盒設計時尚大方，充滿現代感，裡面裝滿了生計引以為傲的臺式糕點。每一個月餅都經過嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅。這些月餅融合了引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶茶香氣與餅皮的柔軟香脆相得益彰，完美結合了傳統工藝和潮流風尚！

此外，生計還即將推出精美的中秋兔和蓮花禮盒，為中秋節增添更多華麗和美麗的選擇。不論您是想自己品味還是送給親朋好友，生計食品的月餅絕對能夠滿足您的味蕾，讓您在中秋節感受到溫馨和幸福。官網每週都有不同的特惠活動！9月11號至9月17號，生計月餅官網全場九折（10%OFF）！精裝禮盒的臺式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家 標準。多重風味敬請享用！歡迎在官網訂閱我們的郵件，接收每次優惠信息！

生計的臺式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選。生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。