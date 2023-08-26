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真耶穌教會九月中起灣區和西雅圖舉開靈恩佈道會

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親愛的朋友們，你每天為什麼忙?你是否曾想從緊張的生活中尋得平靜，走出人生的困境呢?耶穌說：凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安。歡迎您來親近耶穌，跟著主同步，我們心裡就必得享安息，體驗我們在主裡面有平安，以便在這短暫的人生中尋獲永恆真福氣。真耶穌教會將從九月中起陸續在灣區西雅圖地區舉開靈恩佈道會。歡迎您來與我們共享這寶貴的福氣，更歡迎您隨時到：tjc.org/zh/網站查詢。

東灣教會：1349 Hays St. San Leandro, CA 94577，野餐：九月十日上午11時~@Marina Park (14001 Monarch Bay Dr., San Leandro)。佈道會：九月十四，十五日晚上7時30分至 時40分；九月十六日早上10時50分至中午12時。靈恩會：九月十六早上10時15分至晚上6時；九月十七日 早上10時至下午3時。

沙加緬度教會：2416 Sloat Way, Sacramento, CA 95818。佈道會：九月二十一至二十二日晚上6時至8時30分；九月二十三日早上10時30分至中午12時。靈恩會：九月二十二日早上9時30分至下午6時；九月二十三日下午1時30分至6時；九月二十四日早上9時30分至下午1時30分。

西雅圖教會：225 Northeast 152nd St. Shoreline, WA 98155。佈道會：九月二十九日下午1時30分至8時；九月三十日早上10時30分至下午5時30分。靈恩會：十月一日早上9時40分至下午1時30分。

太平洋教會：610 Edgemar Ave. Pacifica, CA 94044，野餐：九月三日上午11時~@ Lindley Meadows (1000 John F Kennedy Dr. San Francisco Golden Park)。佈道會：十月四日至六日晚上7時15分至8時30分；十月七日下午3時30分至5時30分。靈恩會：十月六日至七日早上9時30分至下午5時30分；十月八日 早上 9時30分至下午2時。

聖荷西教會：123 Dempsey Rd. Milpitas, CA 95035。佈道會：十月十二至十三日晚上7時30分至9時10分；十月十四日 早上10時30分至12時。靈恩會：十月十三日早上9時40分至下午6時；十月十四日下午1時30分至5時30分；十月十五日 早上9時40分至下午2時40分；*中午，晚上有愛餐分享*詳情聯絡：周傳道714-947-6303。梁傳道408-529-4822。

西雅圖 灣區 聖荷西

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