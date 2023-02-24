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蔡秉宏牙醫診所專精治療成人兒童牙齒保健全科護理

工商訊
蔡秉宏醫生秉承「學無止境」的專業服務態度。
蔡秉宏醫生秉承「學無止境」的專業服務態度。

Complete Family Dentistry蔡秉宏牙科診所提供卓越且全面的口腔保健服務和私人牙齒個性化服務。蔡醫生的牙科學習培訓經歷遍及全美國，從University of Washington (Seattle, WA)華盛頓大學，到羅格斯牙科醫學院Rutgers School of Dental Medicine (Newark, NJ)，再到威奇托州立大學AEGD一年住院醫師培訓Wichita State University’s AEGD program (Wichita, KS)。

蔡醫生秉承「學無止境」的專業態度，通過參加世界知名教育家的課程，來更新自己的牙科技能和知識。

蔡秉宏牙科診所從日常清潔到補牙再到夜間護理，Complete Family Dentistry滿足客戶的所有牙科需求，對於顧客的選擇，診所提供了一些領先的服務。

口腔手術：全面個性化服務。

根管治療：根管治療包括去除病變組織以阻止感染並挽救有問題的牙齒。

人工植牙：種植牙用於修復缺失的牙齒。植入物的外觀、觸感、貼合度和功能都與天然牙無異。

假牙定製：假牙可以是完整的或部分的。它們是定製的、可拆卸的，是缺失牙齒的有效替代品。

牙齒拔除：拔牙過程是輕柔而小心地進行。在大多數情況下，患者很少或不會感到不適。

牙齒美白：洗牙和根面平整是一種治療牙周病的非手術程序——有時稱為深度清潔。牙齒美白有助於去除污漬和變色。美白可以大大改善牙齒的外觀。

牙齒矯正：牙齒矯正服務將幫助您克服牙齒和頜骨未對齊的問題。

隱形矯正：使用Invisalign矯正，這種針對錯位牙齒的謹慎解決方案會讓顧客立刻微笑。

牙齒貼片：牙齒貼面是牙齒缺損、牙齒間隙或牙齒畸形的人的熱門選擇。通過美容牙科，可以為顧客的牙齒和微笑創造美麗的變化。

Jaw/TMJ：雖然TMJ 沒有單一的治療方法，但診所會開出不同的治療方法來幫助緩解TMJ的影響和症狀。

睡眠呼吸暫停：睡眠會直接影響健康、幸福和整體生活質量。立即與牙醫一起治療睡眠呼吸暫停。

除此以外，診所官網還有在線牙科教育圖書館。蔡秉宏牙醫診所團隊和員工致力於通過專注於預防、診斷和治療與牙齒和牙齦相關的疾病來改善患者的整體健康狀況。

想了解更多牙齒相關問題，他們網頁的牙科圖書館有更多有關牙科問題和可用治療的信息。歡迎訪問網址：https://www.completefamilydentistry.com/patient-education/。

有需要預約的讀者請致電：現有患者：425-641-5432，新患者：425-642-1578 （精通英語，台語及一點中文），工作時間：週一到週四，診所地址：14715 Bel Red Road Suite 200 Bellevue, WA 98007。

蔡秉宏牙科診所提供卓越，且全面的口腔保健服務。
蔡秉宏牙科診所提供卓越，且全面的口腔保健服務。

手術 教育 圖書館

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