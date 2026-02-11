全美房屋成交價低於定價 灣區例外

灣區賣家常通過壓低掛牌價來誘發競價戰，但房屋成交價普遍高於掛牌價。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，當舊金山灣區 房屋前院豎起售房告示時，標價通常是底價，後續議價往往推高成交價。但去年在美國其他許多地區，標牌價卻是最高限價。

房地產 經紀公司Redfin最新報告顯示，儘管去年降溫的房市為美國購房者提供了2019年以來最優惠的交易，但灣區許多買家仍難以獲得議價空間。全美房屋成交價平均低於掛牌價4%，而在含舊金山市及聖馬刁縣（San Mateo County）的舊金山大都會區（metropolitan area），成交價平均高出掛牌價4%。

這一地區其他區域同樣呈現賣方市場態勢。在Redfin統計的50個全美最大都市區中，僅有四個區域成交價高於掛牌價，其中三處位於灣區。

灣區房地產市場正面臨與全國其他地區相似的逆風因素，包括高利率、經濟前景不穩以及勞動力市場放緩。但儘管去年該地區大部分區域房價下跌，高端房產價格卻保持相對穩定，部分舊金山都市區甚至因人工智慧（AI）驅動的財富湧入而出現上漲。

Redfin在報告中指出，AI熱潮很可能使灣區市場保持足夠活躍，導致房價下跌仍屬罕見。另一重要因素是灣區賣家常通過壓低掛牌價來誘發競價戰。若競價未出現，賣家調整至預期價格的情況也屢見不鮮。

在房源緊缺地區，賣家極可能找到願意支付理想價格的買家。Redfin數據顯示，去年舊金山和聖荷西都會區成交房源中，低於掛牌價售出的比率不足40%，該比率僅高於新澤西州紐瓦克市（Newark, New Jersey），位列全美倒數第二。

相比之下，佛州（Florida）和德州（Texas）的都市區絕大多數賣家都接受了低於掛牌價的報價。在住房建設熱潮和房屋保險成本飆升的背景下，美國南部和東南部地區的房價跌幅尤為顯著。

灣區賣家可能尤其不願接受議價，Redfin去年發現，舊金山都市區的賣家在全美範圍內面臨最大虧損風險。疫情高峰期購房者的風險尤為突出，特別是那些若搬遷就必須接受更高抵押貸款利率的群體。

這使得沒有現有房產或科技股可變現的買家幾乎沒有議價空間，尤其在當前抵押貸款利率水平下。

房地產經紀人表示，首次購房者更可能在市場低端獲得折扣，例如公寓或待翻修房屋。但即便這些房源，其價格也可能遠超普通家庭承受範圍，尤其是當業主協會費或翻修成本高昂時。