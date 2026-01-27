聖縣房產價值評估申訴擬收費 挨批「雙重課稅」

聖塔克拉拉縣屋主原本每年可免費對房產稅評估價值提出申訴，但未來可能須支付數百美元費用。圖為聖縣民居街景。（記者江碩涵／攝影）

聖塔克拉拉縣屋主每年都有權利對房產稅評估價值提出申訴，但原本不用費用，未來可能須支付數百美元費用。根據聖荷西 焦點報導，聖縣府正考慮向獨棟住宅、公寓、聯排屋、四戶以下多戶住宅、農地與空地的申訴案件收取290美元，針對商業、工業及四戶以上多戶住宅，則擬收取675美元，增加更多縣府的收入。

聖荷西焦點報導，聖縣府表示，聯邦資金大幅縮減，評估申訴程序耗費大量人力與預算，若方案通過，每年可帶來約340萬美元收入，幾乎可支應計畫350萬美元的年度營運成本。該建議已於1月20日獲得縣府財務與政府運作委員會一致通過，將再送交縣議會表決。

此舉是縣府因應結構性財政赤字、全面檢討公共服務收費的一環。聖縣縣長威廉斯（James Williams）指出，合理且依申訴類型區分的收費制度，可讓計畫自給自足，減少對一般基金的依賴，釋出資源用於關鍵公共服務。

縣府代理估值官Greg Monteverde表示，估值官辦公室並未提出收費建議，相關事務由縣書記官負責，費用亦不包含估值官成本。

縣府同時指出，部分第三方業者藉由代辦申訴牟利，無論是否成功都向屋主收費，導致申訴件數從2019年的315件暴增至2025年的2623件，對系統造成沉重負擔。

庫比蒂諾副市長趙良方則對聖荷西焦點表示，反對將縣府財政壓力轉嫁給居民，她雖不反對收費，但認為從零直接跳到全額成本回收過於激進，建議先採 50%成本回收，並與其他縣市比較。她說，洛杉磯縣與舊金山 縣分別收取約50與120美元。

聖塔克拉拉縣房地產經紀人協會主席Michael Gordon則批評此舉「根本不公平」，認為評估申訴本屬縣府核心職能，向行使權利的屋主收費等同雙重課稅，恐抑制合理申訴，加重已承受房價 壓力的居民負擔。

聖縣華裔居民馬兆先表示，每年縣府不斷增加房屋稅的金額，但其實房價上漲對於沒有買賣房屋的居民來說根本沒有任何財務上的幫助，居民要求縣府重新估價也是合理的，「縣府收錢很快，但要求重新估價卻又要向居民收費，根本雙重標準，不贊成這項額外的收費，希望縣府重新考量此政策。」