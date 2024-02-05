華人不應缺席超級盃盛事

金山人語

再過十天左右，萬眾期待的2024年第58屆美式足球 聯盟超級盃 就要在賭城拉斯維加斯開打。每年這個時候都是全國狂歡節日。今年參賽隊之一是舊金山49人隊，灣區及加州的球迷更是熱切盼望自己的球隊能擊敗對手堪薩斯城酋長隊，贏得隊史上第六座超級盃，並為四年前的超級盃輸給同一對手而復仇。

舊金山、灣區、全加州都為這場被稱為史上最貴的2024超級盃做好準備。如果奪冠，49人隊將舉行勝利大遊行。雖然不一定會發生，但大家都已經在談論遊行地點和路線。各家餐館酒吧爭相推出了超級盃觀賽特別菜單，都想藉這個機會大賺一筆。準備在家看球的球迷，也都與親朋好友約好觀戰派對，準備充足美食飲料，只等開賽。

中國大陸最熱鬧的大眾娛樂節目是每年一度的春節聯歡晚會。對於被戲稱為「美國春晚」的超級盃，華人 不應缺席這一盛事。

美國四大職業體育運動分別是美式足球、冰上曲棍球、棒球和籃球。其中美足是最純正的美國運動。因為美足是美國人發明、全世界只有美國人玩，是美國的國粹。當然，近年來隨著NFL影響力日增，加拿大、墨西哥、歐洲也有了美式足球賽事，甚至中國也有極少數美足球隊，但都屬跟風玩票，規模微不足道。

英國人最早發明了用腳踢的足球(soccer)，並把它帶到全世界。美足據說最早是從英式足球演變而來，但是早改得面目全非。英式足球嚴禁用手觸球，但美足用手觸球的時間遠多於用腳的時間。全世界都玩足球，但只有美國人對足球進行了徹底改革，將它變成自己的運動，充分顯示美國人不拘一格特立獨行的牛仔精神。

美國流行球類項目共同點是規則極其繁瑣複雜。美足也不例外。某種程度上，了解美足規則能看懂比賽，喜歡看美足比賽，成為某支球隊的忠實球迷，可視為移民融入美國主流社會的一個標誌。華人看完超級盃之後第二天去上班，跟「老外」同事肯定能有很多聊天話題。

廣大美足球迷中肯定有華人，雖然數量可能不多。大陸移民喜歡籃球居多，因為美國的流行項目中，只有籃球在大陸普及。台灣的國球是棒球，台灣移民大多是棒球迷。華人對於俗稱「橄欖球」的美足，則多停留在看熱鬧的階段。

看熱鬧也沒關係，一樣可以志在參與，為與超級盃貢獻熱度。超級盃不只在賽場內，賽場外也有很多可看的東西。即使在主流社會，超級盃觀眾也可分為兩類：一類是看球賽的，另一類是看中場廣告秀的。後者的特徵是比賽進行時，心不在焉；中場休息時，則圍在電視前目不轉睛看廣告秀。

中場廣告秀早已成為超級盃的一部分，是各商家的另類賽場。每年的中場廣告秀，成功的廣告會被人談論很久，成為經典。失敗的廣告也會被人談論很久，成為反面教材。這就是超級盃的影響力。

無論看球還是看廣告，無論支持哪個球隊，讓我們等待那特別的一天。