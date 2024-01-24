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金山人語／年長者駕車 需更嚴格審核

金山人語
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加州，更新駕照沒有最高年齡限制；換句話說，只要視力過關且沒有醫師出具的「不適駕車」限制令，年長者想要開車到多大年紀都可以。但是隨著年長駕駛引發的交通事故增加，當局或須考慮為年長者駕車設限。

華人聚居的聖蓋博鬧市區，日前發生「詭異」車禍。肇事的年長亞裔司機，先是撞到一輛停靠在停車場內的汽車，他慌亂中倒車，快速撞向後方的另一輛車，接著又加速衝向前方，撞擊大樹造成車輛180度翻轉，「爬」上路邊等紅燈的第三輛車。警方研判，事故原因可能是該長者錯將油門當煞車。而且通過事故過程看，該錯誤可能犯了不止一次。

類似的年長者錯將油門當煞車案例屢有發生。例如2022年10月10日，一名74歲的老嫗停車時誤把油門踏板當成煞車踩，衝入聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）的一家超市，致使七人受傷。同年3月，聖蓋博市餐廳「越南餐室」被一輛車撞破牆壁，也是因司機誤把油門當做煞車。

隨著年齡增長，人的視力、反應與判斷力都會出現不同程度的下滑，這是客觀事實。而高齡駕駛，也在部分交通安全研究中，被列為造成事故的重要原因之一。加州有許多城市統計事故中年長者的比率。例如在洛杉磯市，2022年發生的1萬1172起嚴重受傷或死亡交通事故中，有12.5%涉及65歲及以上年長駕駛員。

加州交通廳（CADOT）有反應趨勢的統計，在過去十年間，加州涉及65歲及以上年長者的交通事故數量增加51%。或許是考量年長者駕車造成的交通事故多發，加州車管所（DMV）2023年起要求70歲及以上民眾更新駕照時，需要到DMV重新考筆試並測試視力。許多年長者多次考試不過，對新政抱怨不斷。

許多華人年長者受訪時，曾將屢考不過歸咎「試題中文翻譯不清，容易混淆」。但通過率低不只存在華人年長者群體中，洋人也有很多考不過。包括沙加緬度蜂報、洛杉磯時報等在內的主流媒體曾報導，部分年長者認為考題太「難」，是通過率低的原因之一。試問對交規都不熟悉，要多次筆試才能通過，又何能談安全駕駛。

加州 華人 駕照

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