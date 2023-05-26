南加州大學 近期又火了一把，最近美國前總統歐巴馬和米雪兒夫婦現身小女兒莎夏的畢業典禮，這一事實比任何南加大 其他的公關宣傳都夠力，讓美國乃至全球的人都感歎，南加大果然是名校，連總統的女兒都來這讀書。南加州大學確實有很多影視明星和政客後代就讀，不過儘管在明星熠熠的燈光下，近幾年這所學校仍有許多陰暗面。

該校的社工學院接連爆出爭議事件，一項對該校社工學院的指控，是校方錯誤推廣社會工作（Social-work degree）碩士學位的線上課程，多地招募學生，但實際課程卻與宣傳不符，把學生當成「搖錢樹」收取高額學費。

根據訴狀，該學院的社會工作專業把線上課程外包給一家名為2U Inc的盈利教育 公司，線上課程並非由南加大的教師教授，課程安排、實習等都與線下的課程不一樣。為了吸引更多學生，南加大還採用激進的錄取手法，導致資質不夠的學生也被錄取，使社會工作專業整體聲譽下降。

將社會工作專業從線下推廣至線上的是當時社工學院院長弗林（Marilyn Flynn）。無獨有偶，這位院長在職期間被提告的官司不止這一起。轟動南加政界的前洛杉磯縣縣政委員雷利-湯瑪斯賄賂案就與弗林有關。雷利-湯瑪斯於今年3月30日被聯邦大陪審團認定有罪。

他被控與當時社工學院院長弗林合謀，私相授受，幫助其兒子以全額獎學金進入南加州社工學院學習並掛職教授。雷利-湯瑪斯曾在洛縣和洛市擔任要職數年，並曾以民權與種族代言人著稱，是名望很高的政治人物。如今深陷賄賂醜聞，震驚了整個南加州政界。而涉案的弗林也將面臨判刑。

不僅社工學院有各種問題，南加大教育學院近日被指偽造數據，以爭取在美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）的大學排名中爭取更高名次，吸引更多學生。前幾年南加大的入學賄賂案也是層出不窮，包括2021年南加大前高級副體育總監Donna Heinel承認收取賄賂安排20多名學生以體育特長生身份進入南加大學習，涉案父母包括幾名好萊塢影星。

有人說，大學多多少少不可避免地會引來官司，但像南加州大學這麼多次曝出賄賂爭議的名校，實屬罕見。南加州大學也是不少中國留學生的選擇，學校的教學質量和聲譽直接關乎這些留學生的利益。而且就讀這樣的私校學費昂貴，國際生又很少能拿到獎學金，因此除了關心學校有哪些明星後代就讀，他們更關心的是自己花的錢是否值得。

南加州大學為何近幾年連連曝出賄賂與教學質量問題，是值得反思的，不要讓神聖的教育殿堂被個別人物的利慾熏心所污染。