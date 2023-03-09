我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

全世界最普遍的難題

金山人語

灣區朋友回台探親，住宿台北車站附近的飯店，夜裡俯視車站，赫然發現四周睡滿一圈遊民，有的躺在屋簷下，更延伸到站前廣場。天亮後，街友即如朝露消失無蹤。站前人來人往，好像也都習慣了。

回美後他大驚小怪談此見聞，矽谷人淡淡說了句：加州大都市的遊民不是更嚴重嗎？

去年底，推動住房問題改善的機構Corporation for Supportive Housing，以及California Housing Partnership提報告，替加州遊民勾勒願景，說每年需準備81億美元，且要有一連砸錢十年的心理準備。

會不會像加州高鐵那樣，畫個空中樓閣，然後計畫趕不上變化呢？

屋崙選出的眾議員韋克斯（Buffy Wicks）是州住屋委員會主席，他氣很足問說：「 美國早就有本事送人上月球了，難道解決不了遊民問題？ 」

沙加緬度州府跨部會組織 Interagency Council on Homelessness，監督州府的遊民政策並追蹤給地方政府的撥款以及成效。它記錄2018到2021年的情況，說已花96億，幫助57萬多人次，逐年幫到更多人。這將近百億的錢，最大宗就是花在提供住處（housing）的55億。

如能提供長期居所，遊民重回街頭的可能性比起受補助去和親友同住或者暫時租房都要低不少。但這也是最費錢的解方。現實是，官方投錢雖一直增加，但追不上淪為街友人數增加的速度。黑人占遊民的三成，比他們所占加州人口的組成多出五倍。2015到2020年當中，又以拉美裔遊民增加最快，成長6成5。

遊民成因也複雜，睡車裡、欠房租被驅離、流落街頭經年的；他們有的久病，有的吸毒，有的患精神病，需有不同的協助方式。單是算人頭、擬策略，經費就去了一大塊，救火隊要開始救火都很難。州府已搬出「究責（accountability）」 大問號，追這麼大筆錢到底花哪裡去了。

這陣子，南灣的Lawrence 快速路和Benton路交口處又有蓋遊民收容所之議，居民表達不安和疑慮，驚問決策過程為何不透明？ 所有收容所成形前，都要經歷類似的激烈反對。

離此並不很遠的西聖荷西住宅區，有兩塊各半畝的地皮最近亮出售價，說可再細畫出六小塊來蓋全新獨立屋和鎮屋，單地皮就值1150萬了。 要在矽谷這種地方蓋出緩解遊民問題的收容所，談何容易。  

有社區人士即反應：把遊民帳篷移到市政府外頭，讓那些民選官員也嘗嘗滋味再說！

這讓人想起那些夜夜睡在台北車站外頭的遊民，車站夠顯眼、夠招搖了吧！ 但是對解決問題有用嗎？

遊民 加州 矽谷

上一則

Walgreens墮胎藥爭議 加州宣布終止5400萬合約

下一則

37年姐妹市 都柏林市長訪聖荷西

延伸閱讀

加州史上首次 金山擬為無證勞工發失業救濟金

加州史上首次 金山擬為無證勞工發失業救濟金
黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網

黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網
加州8大水庫水位升 3水庫超歷史平均

加州8大水庫水位升 3水庫超歷史平均
維持應對新冠 加州副州長簽署成法案

維持應對新冠 加州副州長簽署成法案
聖嬰-反聖嬰現象攪局 加州澇旱交替

聖嬰-反聖嬰現象攪局 加州澇旱交替

熱門新聞

東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

2023-03-02 15:45
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
精神疾病患者在街上拿著棍子揮舞，危害行人安全，警方接到報警後將其抓獲。（受訪者供圖）

加州華女坐車內 遭破窗打劫…老婦被搶 警車就在路邊

2023-03-03 14:12
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

2023-03-08 02:19
北加州周末將再次遭大氣河風暴襲擊，可能引發洪水。（美聯社）

大氣河風暴再襲北加 或引發洪水

2023-03-07 12:56
為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回