灣區朋友回台探親，住宿台北車站附近的飯店，夜裡俯視車站，赫然發現四周睡滿一圈遊民 ，有的躺在屋簷下，更延伸到站前廣場。天亮後，街友即如朝露消失無蹤。站前人來人往，好像也都習慣了。

回美後他大驚小怪談此見聞，矽谷 人淡淡說了句：加州 大都市的遊民不是更嚴重嗎？

去年底，推動住房問題改善的機構Corporation for Supportive Housing，以及California Housing Partnership提報告，替加州遊民勾勒願景，說每年需準備81億美元，且要有一連砸錢十年的心理準備。

會不會像加州高鐵那樣，畫個空中樓閣，然後計畫趕不上變化呢？

屋崙選出的眾議員韋克斯（Buffy Wicks）是州住屋委員會主席，他氣很足問說：「 美國早就有本事送人上月球了，難道解決不了遊民問題？ 」

沙加緬度州府跨部會組織 Interagency Council on Homelessness，監督州府的遊民政策並追蹤給地方政府的撥款以及成效。它記錄2018到2021年的情況，說已花96億，幫助57萬多人次，逐年幫到更多人。這將近百億的錢，最大宗就是花在提供住處（housing）的55億。

如能提供長期居所，遊民重回街頭的可能性比起受補助去和親友同住或者暫時租房都要低不少。但這也是最費錢的解方。現實是，官方投錢雖一直增加，但追不上淪為街友人數增加的速度。黑人占遊民的三成，比他們所占加州人口的組成多出五倍。2015到2020年當中，又以拉美裔遊民增加最快，成長6成5。

遊民成因也複雜，睡車裡、欠房租被驅離、流落街頭經年的；他們有的久病，有的吸毒，有的患精神病，需有不同的協助方式。單是算人頭、擬策略，經費就去了一大塊，救火隊要開始救火都很難。州府已搬出「究責（accountability）」 大問號，追這麼大筆錢到底花哪裡去了。

這陣子，南灣的Lawrence 快速路和Benton路交口處又有蓋遊民收容所之議，居民表達不安和疑慮，驚問決策過程為何不透明？ 所有收容所成形前，都要經歷類似的激烈反對。

離此並不很遠的西聖荷西住宅區，有兩塊各半畝的地皮最近亮出售價，說可再細畫出六小塊來蓋全新獨立屋和鎮屋，單地皮就值1150萬了。 要在矽谷這種地方蓋出緩解遊民問題的收容所，談何容易。

有社區人士即反應：把遊民帳篷移到市政府外頭，讓那些民選官員也嘗嘗滋味再說！

這讓人想起那些夜夜睡在台北車站外頭的遊民，車站夠顯眼、夠招搖了吧！ 但是對解決問題有用嗎？