我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

人工智慧已經發展到自寫程式，那麼現任的軟體工程師該何去何從？

舊金山標準(San Francisco Chronicle)報導，三個月前，矽谷各地的工程師都收到了一份彷彿是為他們量身打造的禮物：Anthropic 公司的AI程式設計工具 Claude Code 的新版本。軟體工程師利用假期進行各種嘗試，驚嘆它的功能非常強大。他們戲稱它為「克勞德聖誕節」（Claude Christmas）。

然而，這份喜悅並沒有持續太久。許多人在假期結束後感到深深的不安，因為他們眼睜睜地看著這款於 11 月 24 日發布的工具，能夠自主構建人類原本需要花費數周時間編寫的專案。對某些人來說，這項突破證實了他們內心深處更可怕的擔憂：他們或許很快就會淪為科技從業者口中的「永久底層階級」（permanent underclass）。

在舊金山和聖馬刁縣，約有19萬個工作與科技相關，這種擔憂的影響尤其嚴重。上周一位AI公司執行長撰寫的一篇文章迅速走紅，引發了公眾的焦慮。文章指出，過去一年，科技工作者眼睜睜地看著AI在工作上超越了他們，而其他白領很快也將面臨同樣的境況。

「過去，程式設計師大約20%的時間用於設計，80%的時間用於編寫程式碼，」一位正在創辦自己公司的工程師戈埃爾（Daivik Goel）說，「但現在，你幾乎不用再寫程式碼了。」一些工程師甚至開始規畫他們離開軟體業之後的生活。

由於編碼工作是數位化的，因此它特別容易受到自動化的影響。與需要現場辦公或處理人際關係的工作不同，軟體的編寫、測試和改進完全可以由機器完成。AI擁有巨大的優勢：它可以從程式設計師幾十年來公開的數十億行程式碼中學習。

與過去的自動化浪潮不同，AI此次的作用遠不止於加速工作。以往的升級，從更優秀的程式語言到雲端基礎設施，都需要工程師設計他們正在建置的系統。但如今的編碼代理展現出「自主思考」的能力——它們可以提出架構方案，遵循自己的路線圖，並在幾乎不需要人類指導的情況下執行複雜的專案。

「現在當初階軟體工程師真是太詭異了，」一位在舊金山一家大型科技公司工作的員工說，他表示自己所有的程式碼現在都是由AI編寫的。「我基本上成了Claude Code的代理人。我的經理告訴我要做什麼，然後我再讓Claude去做。 」

這位員工因為沒有被授權接受媒體採訪而要求匿名。他表示，AI比他更擅長編程，這讓他感到非常沮喪。「你花了多年時間培養的技能，現在卻被普遍取代，這讓你感覺很空虛。」他描述了自己一直擔心下一代AI的發布會讓他失業——他認為這種情況可能在一兩年內就會發生。 「到時候我大概會搬到優勝美地去當公園管理員，」他說。

人工智慧已經發展到自寫程式，那麼現任的軟體工程師該何去何從？(Copilot A...
人工智慧已經發展到自寫程式，那麼現任的軟體工程師該何去何從？(Copilot AI 生成)

世報陪您半世紀

AI 舊金山 聖誕節

上一則

太浩湖雪崩 多名罹難者身分確認 包括馬連縣居民、史丹福大學校友

延伸閱讀

紅牛車隊周末線下展示 角田將駕駛RB7亮相

紅牛車隊周末線下展示 角田將駕駛RB7亮相
AT&T、The RealReal將重返聯合廣場 釋放舊金山市中心回暖訊號

AT&T、The RealReal將重返聯合廣場 釋放舊金山市中心回暖訊號
舊金山8旬華婦撞死4人或免關引爭議 學者分析量刑原因

舊金山8旬華婦撞死4人或免關引爭議 學者分析量刑原因
台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中

台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中
男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生