谷歌、Pinterest出手 灣區科技業裁員潮持續 3城市衝擊大

緊隨灣區科技行業12月招聘回升之後，谷歌和Pinterest裁員潮再次持續。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，谷歌 （Google）和Pinterest均宣布計畫在灣區 （Bay Area）裁減數十個技術崗位，此次裁員 將衝擊該地區三個城市的員工。

加州就業發展局（Employment Development Department）數據顯示，Pinterest將裁撤118個崗位，其中舊金山（San Francisco）102個，巴洛阿圖（Palo Alto）16個。谷歌則計畫在桑尼維爾（Sunnyvale）裁減77個職位。

就業發展局稱所有裁員均為永久性裁減。

官方文件顯示，谷歌裁員將於3月15日至4月12日期間分批實施，Pinterest的裁員則定於3月31日實施。

兩家公司的裁員計畫緊隨2025年12月灣區科技行業招聘回升之後，當時招聘增長主要集中在南灣地區。

根據Beacon Economics基於州就業發展局官方月度報告得出的季節性調整行業數據，該地區12月新增200個科技崗位。其中南灣（South Bay）新增1800個科技崗位。

然而南灣的強勁增長幾乎完全被其他區域的科技行業淨減員所抵消：舊金山-聖馬刁（San Francisco-San Mateo）地區淨減900個崗位，東灣（East Bay）淨減600個崗位，北灣（North Bay）都市區淨減100個崗位。