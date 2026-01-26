舊金山市推一對一家教輔導 1445名學生受益

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市正將資金投入一項看似簡單卻成效驚人的舉措，以輔導老師來提升該市學生的讀寫能力。

市政府、學區及慈善團體共同出資聘請私人輔導老師，這些老師每天駐守公立小學教室，每次為學生提供5至15分鐘的個性化輔導，內容涵蓋字母識別、字母發音等早期閱讀技能。他們均來自私營輔導機構「Chapter One」，是經過專業培訓的付費輔導老師。

去年，舊金山教育基金（San Francisco Education Fund）為千餘名學生（主要為幼兒園至二年級）承擔了輔導費用。根據初步進展報告，在學年最後五個月裡，接受輔導學生的年級閱讀達標率從24%躍升至54%。

據該基金披露，某校參與計畫的一年級學生中，閱讀水平達標或超標者從15%躍升至59%，增幅近四倍。

儘管成效顯著，該非營利組織8月向「紀事報」透露，本學年僅有資金支持917名學生參與，每人費用500美元。這比全市學校需求短缺60萬美元，另有835名學生在候補名單上。

此後，市政府通過兒童、青少年及家庭事務部與學區共同支持該項目，自本周二起新增1445名學生名額。

「所有輔導教師已整裝待發」，舊金山教育基金首席執行長沃爾登（Ann Levy Walden）說，「這項投資將在未來多年持續產生效益。」

市政府、學區及舊金山教育基金官員預計於周二（20日）正式宣布輔導項目擴容計畫。學區將出資近83萬美元，用於承擔今年輔導項目擴容的費用。

「三年級讀寫能力是關鍵里程碑，確保學生在三年級結束時掌握閱讀技能是我們最重要的教育目標之一」，舊金山聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）強調，「此次擴展使我們能將資源集中於高成效輔導最能加速讀寫能力發展的年級和學校社區，幫助學生追趕進度、保持學習軌跡，並為未來學習打下堅實基礎。」

舊金山 學區

