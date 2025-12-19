財政告急 屋崙學區預算爭吵聲中過關

我的頻道

屋崙訊
圖為加州教育廳長瑟蒙德(右二)到訪屋崙聯合學區。(屋崙聯合學區官方臉書)
屋崙聯合學區(OUSD)批准了一項1.03億美元的預算方案，其中包括一些模糊的削減措施，並希望透過提高入學率來增加收入，以彌補其巨大的預算缺口。東灣時報( East Bay Times)報導，如果學區在6月前無法透過平衡預算或耗盡資金，屋崙聯合學區可能在脫離州政府監管幾個月後就重新回到州政府的管轄之下。

在上周的學區會議上，學區委員會以五比二的投票結果批准了這項削減措施。會議期間，學區委員之間爭吵不斷，互相指責。學委哈欽森（Mike Hutchinson）貝瑞（Patrice Berry）反對這項預算方案。

方案包括削減1200萬美元的特殊教育經費，但並未詳細說明如何削減。此外，方案還將約3200萬美元的校園預算削減留給了各學校自行決定，而不是由學區決定。這些削減可能會影響到體育、社團和圖書館服務。

由臨時學區總監薩德勒（Denise Gail Saddler）提出的這項計畫還提議大幅削減中央管理人員、減少加班、合併學術計畫、推遲非必要的校園和技術維修，以及減少學術實習和學徒機會。

為了填補預測缺口，屋崙連學區還希望透過提高入學率來增加2000萬美元的收入，今年提高2%，2026-2027學年提高2%，因為加州的學校經費是根據每天的出席學生人數來分配的。但該預算方案並未說明屋崙聯合學區計畫如何提高這兩年的入學率。

鑑於包括屋崙聯合學區在內的灣區各校都面臨著入學人數下降和長期曠課的問題，這是一個極具挑戰性的目標。為了進一步增加學生人數，預算方案還提議擴大過渡幼兒園的規模，預計可帶來150萬美元的額外收入——而這又可能需要增加教職員人數。

哈欽森在社群媒體上發文稱，學區委員會未能「提出任何解決財政危機的方案」。哈欽森批評了已獲批准的預算方案，稱其不切實際，並未解決學區目前超支且人員配備超出承受能力的問題。

該方案推出之際，正值學區面臨數月的財政危機。此前，學區曾預計最快於今年秋季耗盡資金。而此前兩個月，學區董事會就被要求著手處理預算危機。資金緊張的屋崙聯合學區2026-27學年的預算赤字一度高達7800萬美元，如今卻飆升至超過1億美元。學區工作人員警告稱，如果不大幅削減開支並迅速採取行動，屋崙聯合學區將面臨破產，再次需要緊急貸款，並再次受到州政府的監管，就像過去20年一樣。

上個月，阿拉米達縣教育局卡斯楚（Alysse Castro）警告，如果不進行重大的財務改革，屋崙聯合學區「幾乎肯定」無法度過下一個學年。她批評學區董事會提出了許多「制定計畫」的方案，而不是採取實際行動解決問題。

這項預算解決方案的出台正值兩名關鍵學校官員，幕僚長貝利諾（Dan Bellino）和業務長道森（Lisa Grant-Dawson）離職之際。

學區 屋崙 哈欽森

