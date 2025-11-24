資助申請中出現公平、包容2詞 柏加大反貧困項目遭政府撤資

柏克萊加大資助申請中的「公平」和「包容」兩個詞，導致這項擁有50年歷史的反貧困項目被撤資。（取自Pexels）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在柏克萊加大 （UC Berkely）一份五年前的資助申請書第50頁上， 「公平」（equity）和「包容」（inclusion）兩個詞的存在，竟讓一項持續半個世紀的項目戛然而止。該項目曾幫助數千名東灣青少年認識到自己不僅能上大學，甚至能負擔得起學費。

「Educational Talent Search」（教育人才探索計畫）是全美八項反貧困項目之一，源於1960年代國會最初批准的三項計畫，長期獲得兩黨支持。這些項目統稱為TRIO計畫，包含「Upward Bound」和「Student Support Services」等知名項目。全美每年至少有80萬初中和高中生受益於3000餘項TRIO撥款資助的服務。

Educational Talent Search正處於五年資助期的第四年，工作人員本打算像往常一樣申請續期。

但9月15日的取消函稱：「教育部認定該項目延續不符合聯邦政府最佳利益」，理由是2020年資助協議第50頁提及「UCB Equity & Inclusion Team Training」（柏克萊加大公平與包容團隊培訓）管理會議。

Educational Talent Search項目官員表示，這是因為2020年該項目隸屬於「公平與包容事務部」（Equity, Diversity and Inclusion department）。但在提交撥款申請數周后，該項目被轉移至其他部門。

柏克萊加大教育合作事務助理副校長弗洛雷斯（Yvette Flores）表示：「若我們晚兩個月提交申請，項目將歸屬學生事務部，就不會遭遇如此嚴格審查。」

弗洛雷斯稱，在致川普 政府申訴的信函中，校方已提交該項目持續超額完成績效指標的證據，但「申訴被迅速駁回」。她指出，駁回函未提及新提交的材料，僅重複首封信函的論調，稱這個歷史悠久的項目可能「損害受助學生的福祉」。

在今秋大學申請季期間，川普政府已取消全美120項此類資助，且可能繼續削減。

華盛頓特區教育機會委員會（Council for Opportunity in Education in Washington, D.C.）主席瓊斯（Kimberly Jones）指出，TRIO計畫與Pell Grants助學金同屬聯邦法律同一章節，因其諮詢項目與經濟援助形成互補。該組織已提起兩起訴訟，旨在恢復被叫停的TRIO撥款並阻止川普政府拒絕新申請。

川普對少數族裔支持項目的打壓，以及他對持續推行這些項目的院校實施的廣泛報復，已引發高等教育界全年持續震動。