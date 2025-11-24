我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

資助申請中出現公平、包容2詞 柏加大反貧困項目遭政府撤資

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柏克萊加大資助申請中的「公平」和「包容」兩個詞，導致這項擁有50年歷史的反貧困項目被撤資。（取自Pexels）
柏克萊加大資助申請中的「公平」和「包容」兩個詞，導致這項擁有50年歷史的反貧困項目被撤資。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在柏克萊加大（UC Berkely）一份五年前的資助申請書第50頁上， 「公平」（equity）和「包容」（inclusion）兩個詞的存在，竟讓一項持續半個世紀的項目戛然而止。該項目曾幫助數千名東灣青少年認識到自己不僅能上大學，甚至能負擔得起學費。

「Educational Talent Search」（教育人才探索計畫）是全美八項反貧困項目之一，源於1960年代國會最初批准的三項計畫，長期獲得兩黨支持。這些項目統稱為TRIO計畫，包含「Upward Bound」和「Student Support Services」等知名項目。全美每年至少有80萬初中和高中生受益於3000餘項TRIO撥款資助的服務。

Educational Talent Search正處於五年資助期的第四年，工作人員本打算像往常一樣申請續期。

但9月15日的取消函稱：「教育部認定該項目延續不符合聯邦政府最佳利益」，理由是2020年資助協議第50頁提及「UCB Equity & Inclusion Team Training」（柏克萊加大公平與包容團隊培訓）管理會議。

Educational Talent Search項目官員表示，這是因為2020年該項目隸屬於「公平與包容事務部」（Equity, Diversity and Inclusion department）。但在提交撥款申請數周后，該項目被轉移至其他部門。

柏克萊加大教育合作事務助理副校長弗洛雷斯（Yvette Flores）表示：「若我們晚兩個月提交申請，項目將歸屬學生事務部，就不會遭遇如此嚴格審查。」

弗洛雷斯稱，在致川普政府申訴的信函中，校方已提交該項目持續超額完成績效指標的證據，但「申訴被迅速駁回」。她指出，駁回函未提及新提交的材料，僅重複首封信函的論調，稱這個歷史悠久的項目可能「損害受助學生的福祉」。

在今秋大學申請季期間，川普政府已取消全美120項此類資助，且可能繼續削減。

華盛頓特區教育機會委員會（Council for Opportunity in Education in Washington, D.C.）主席瓊斯（Kimberly Jones）指出，TRIO計畫與Pell Grants助學金同屬聯邦法律同一章節，因其諮詢項目與經濟援助形成互補。該組織已提起兩起訴訟，旨在恢復被叫停的TRIO撥款並阻止川普政府拒絕新申請。

川普對少數族裔支持項目的打壓，以及他對持續推行這些項目的院校實施的廣泛報復，已引發高等教育界全年持續震動。

柏克萊加大 川普 舊金山

上一則

假期購物季到了 兒童倡議團體籲家長避免選購AI玩具

下一則

冒充外送員 金山嫌持槍搶走1100萬元加密幣

延伸閱讀

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招
政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡

政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

熱門新聞

柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台