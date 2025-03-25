我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫悲觀消費者信心數據 延續前日漲勢 美股收盤微揚

川普赦免杭特拜登前合夥人 曾提供不利拜登家證詞

與Google合作 電腦歷史博物館公開AlexNet源代碼

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電腦歷史博物館（CHM）日前發布資訊，稱其與Google公司合作，公開深度學習神經網絡AlexNet的源代碼。(Mizuno K / Pexels)
電腦歷史博物館（CHM）日前發布資訊，稱其與Google公司合作，公開深度學習神經網絡AlexNet的源代碼。(Mizuno K / Pexels)

電腦歷史博物館（CHM）日前發布資訊，稱其與Google公司合作，公開深度學習神經網絡AlexNet的源代碼。AlexNet於2012年掀起了當今人工智慧（AI）領域的革命性變革。此次開源不僅對全球AI研究具有重要意義，也再次凸顯了NVIDIA在推動深度學習技術發展中的核心作用。

AlexNet的成功是深度學習歷史中的重大突破。這個神經網絡由多倫多大學的研究生柯里茨（Alex Krizhevsky）、薩茨克（Ilya Sutskever）及指導教授辛頓（Geoffrey Hinton）於2012年共同開發，並成功應用於圖像識別領域。AlexNet的創新之處在於它利用多層卷積神經網絡（CNN）來進行大規模圖像分類，並在當時的ImageNet比賽中創下驚人的成績，將圖像分類的錯誤率顯著降低。

電腦歷史博物館表示，早在1950年代，神經網絡的概念就已經提出，但由於計算能力的不足，該技術並未取得突破性進展。直到2010年代，隨著龐大的數據集和高效能硬體的出現，神經網絡才迎來了蓬勃發展。AlexNet正是在這樣的背景下，憑藉著強大的運算資源和創新的技術，成功展示了深度學習的潛力。

輝達公司（NVIDIA）的圖形處理單元（GPU）技術，尤其是CUDA編程框架，對AlexNet的成功至關重要。2012年，AlexNet的開發團隊選擇使用NVIDIA的GPU來進行神經網絡的訓練，使得他們能夠利用並行運算大大提高訓練速度。NVIDIA的GPU硬體以其卓越的計算效能，使得複雜的深度學習模型能夠在短時間內完成大量數據的處理。

輝達的CUDA技術提供了通用的計算平台，允許開發者將圖形處理單元用於除3D圖形以外的計算工作。這一技術使得神經網絡的訓練變得更加高效，並為深度學習的普及奠定了硬體基礎。AlexNet的成功證明了GPU在人工智慧領域的潛力，並為後來的AI技術發展鋪平了道路。

隨著輝達技術的發展，GPU已成為當前AI技術發展的核心。如今，NVIDIA的H100等高效能GPU被廣泛應用於大規模的語言模型訓練、電腦視覺和語音識別等領域，並在自動駕駛、醫療影像分析等應用中發揮著重要作用。NVIDIA不僅是AI硬體領域的領頭羊，也在推動AI技術的創新與應用方面發揮著至關重要的作用。

AI NVIDIA 輝達

上一則

灣區公交系統籌資法案 重新提出 以避免財務崩潰

下一則

羅偉買14萬元電動車捐舊金山市府 當市長座駕

延伸閱讀

黃仁勳當過洗碗工 Denny's餐廳推「輝達早餐」一份4.93元

黃仁勳當過洗碗工 Denny's餐廳推「輝達早餐」一份4.93元
螞蟻集團傳用中製晶片訓練AI模型 效果媲美輝達H800 省20%成本

螞蟻集團傳用中製晶片訓練AI模型 效果媲美輝達H800 省20%成本
馬來西亞在美施壓下 將嚴查NVIDIA高階晶片流向 阻流入中國

馬來西亞在美施壓下 將嚴查NVIDIA高階晶片流向 阻流入中國
Nvidia GTC限量銷售RTX 5090顯卡搶手 凌晨就開始排隊

Nvidia GTC限量銷售RTX 5090顯卡搶手 凌晨就開始排隊
美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

熱門新聞

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普
洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談

洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人