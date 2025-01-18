H-1B簽證議題 引發保守派分歧

美國印度裔媒體NDTV討論克里許南擔任川普AI顧問的議題 。(youtube.com截圖)

H-1B簽證 的議題引發保守派人士間的嚴重分歧，因矽谷頂尖科技人才中，許多人用H-1B到美國，因此灣區 所受的影響至深。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年12月22日總統當選人川普任命克里許南(Sriram Krishnan) 為人工智慧顧問，立即引發右翼間分裂。他得到「科技右翼」（tech right）如馬斯克（Elon Musk）和安德森（Marc Andreessen）的支持。但「民族主義右翼」（nationalist MAGA）是強烈反對外國人進入美國的。即使這些人的才能優異，像盧莫（Laura Loomer）和班農（Steve Bannon）也不願意讓他們來為美國貢獻。

H-1B簽證允許海外技術人才在美國工作三年，並可再續簽三年。馬斯克、安德森和克里許南等科技人士強烈支持技術型H-1B移民，以填補美國本土科技人才匱乏的問題。但班農這樣的本土主義者反對一切形式移民，他們只支持雇用土生土長美國人。

這種對H-1B簽證敵意，特別明顯的體現在針對印度人的種族歧視語言中，因為印度人占H-1B領受者的絕大多數。H-1B對灣區尤其重要，灣區的核准申請數量在所有都會區中排名第二。與其他地方相比，這裡的H-1B領受者技能更高、收入更高。最重要的是，很少有灣區的H-1B人才是在後台IT諮詢公司工作。

數據顯示，與其他地方的同齡人相比，灣區的H-1B人才平均不僅收入更高、受過更好的教育、更年輕、女性比例更高，而且更有可能直接受雇於科技公司，而不是透過諮詢機構。

這一發現在有關H-1B計畫的辯論中很重要，這場辯論早在當前MAGA內部的爭吵之前就已存在。正如彭博最近的調查所揭示的那樣，一項持續存在的批評是，該計畫使中間商受益，他們擁有資源，可以在該地區大量申請。其代價不僅是美國人才，還有其他國籍的有才華競爭對手，以爭奪有限的H-1B數量。

批評人士表示，這些顧問公司和就業安置公司通常執行的後台IT工作，雇用H-1B不一定比雇用土生土長的美國人做得更好，但通常H-1B的價格更便宜。這不僅讓本土主義者感到不安，也讓支持勞工的政治家感到不安，譬如佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，這些諮詢公司以犧牲美國公民利益為代價，雇用H-1B外國人充當「契約僕人」（indentured servants）。

要改變現有的H-1B法規，必須在參議院有60%的大多數票。目前川普支持H-1B，但他曾有過改換方向的前科。如果川普轉向反對H-1B，要把法律倒轉並不是不可能的。