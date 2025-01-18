僑生返台就學高額獎學金 3/1截止申請

台灣僑委會為獎勵頂尖及傑出僑生到台灣就讀大學校院學士學位，推出頂尖及傑出僑生入學高額獎學金。（主辦單位提供）

台灣僑委會為獎勵頂尖及傑出僑生到台灣就讀大學校院學士學位，推出頂尖及傑出僑生入學高額獎學金，吸引全球優秀僑生到台灣升讀大學及提升留台發展意願，積極培育國際化僑生為台灣專業人才，提升台灣產業及僑台商國際競爭力。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑表示，就讀台灣的大學院校可說是物美價廉、物超所值，尤其台灣半導體供應鏈、綠能 、資訊安全、生物科技、e商務等面向有獨特優勢，來台就讀大學不僅可增進華語文聽說讀寫能力，成為優秀雙語人才，更能提升全球競爭力。

莊雅淑表示，「頂尖僑生獎學金」提供優秀返台升學僑生每學年新台幣26萬元，採續領審核機制，符合續領資格者，大學四年共可領新台幣104萬元；「傑出僑生獎學金」提供每學年新台幣10萬元，採續領審核機制，合格者四年共可領新台幣40萬元。

凡居住於北加州、內華達州及猶他州申請者，9至11年級及12年級上學期成績GPA達3.8或SAT Subject成績達760分以上，GPA達3.46以上或SAT Subject成績達720分以上，學業成績優良，操行總平均成績達80分以上，且符合「僑生回國就學及輔導辦法」第二條規定，來台就讀學士學位僑生可提出申請獎學金。

僑委會表示，歡迎僑生踴躍申請，受理申請期間至2025年3月1日止。

詳情請至金山灣區僑教中心網頁（首頁/訊息總覽/重要活動/公告訊息/僑委會獎勵頂尖及僑生來台就讀大學院校獎學金）參閱，或將申請表格文件親送或郵寄掛號至金山灣區僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），聯絡人林小姐，電話408-747-0394分機117，電郵[email protected]。

歡迎上網查簡介，華語文版簡介網址：https://www.youtube.com/watch?v=xuurykMchII、英文版簡介網址：https://www.youtube.com/watch?v=EVodGfO2GOc。