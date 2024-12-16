請問專家／如何控制三高 實現健康長壽秘訣

王羽佳醫師。（El Camino Health提供）

家庭科王羽佳醫師 (Jia Wang, MD, Family Medicine)畢業於Rush University醫學院，並在University of Arizona Andrew Weil Center for Integrative Medicine完成了整合醫學住院醫師訓練，擅長融合東西方整合醫學，提供個人整體化的醫療。

古話說：「上醫治未病」，有經驗的醫生能在疾病發生前觀察到並加以預防，從而阻止疾病的發生，這是我們希望達到的醫療目標。

影響心臟健康的五個主要因素包括高血壓 、糖尿病、高膽固醇、吸菸習慣和家族病史。這些風險因素愈多，對心臟的危害就愈大。如何在已經患有三高 （高血壓、高血糖、高血脂）的情況下，控制這些疾病，預防心血管疾病，從而遠離疾病困擾，真正實現健康長壽，不只是延長壽命而已，相信是大家共同的目標。

高血壓：沉默的殺手

血壓正常範圍是120/80 mmHg，而當血壓達到140/90 mmHg以上時，就需要開始用藥控制。因為在安靜休息時測量血壓為140/90 mmHg，一旦情緒激動或運動時，血壓可能就會上升到160或更高。

高血壓是我過去從醫十多年中，發現華人 患者最常見且控制不佳的疾病，主要因為高血壓常常無症狀。我曾經有位病人血壓常常達到200（高壓），但沒有任何症狀，所以他不理解為什麼需要管理血壓。

長期血壓偏高會導致眼睛、腎臟等器官受損，甚至影響腦部認知功能，如慢性微小滲血或微血管破裂，這些都會引起局部腦部問題。

高血壓原因包括遺傳、家族史、鹽的攝入量等，特別是加工食品如醬油、臘腸等含鹽量高。此外，過量飲酒、缺乏身體活動，和慢性壓力都會加重高血壓。

糖尿病：現代生活的挑戰

糖尿病是指的是血糖過高。在臨床上，通常希望將糖尿病病人三個月的平均血糖值，也就是糖化血色素（A1c），控制在7%以下。

糖尿病的主要成因之一是遺傳和家族史。華人的祖輩多從事農業，體力活動充足。然而隨著生活方式的改變，現代人缺乏足夠的體力活動，久坐不動的生活型態，增加了罹患「三高」的風險。

除了遺傳因素外，年齡增長和荷爾蒙變化也會影響身體對糖的反應。

高膽固醇：看不見的威脅

膽固醇是一種脂肪物質，會逐漸堵塞血管，影響血液的流通。LDL被稱為「壞膽固醇」，則應盡量降低，理想值在100以下，如果有心血管疾病，則目標應低於70。HDL是「好膽固醇」，愈高愈好，女性希望維持在50以上，男性則是40或50以上。

隨著飲食習慣的變化，動物脂肪的攝入量過高，飲食中飽和脂肪和反式脂肪含量高是主因，例如油炸食物和糕點。此外，糖分和加工食品也會促進體內炎症，這種炎症會導致膽固醇斑塊破裂，進而引發腦中風或心臟病等問題。

遺傳也是膽固醇偏高的重要因素。預防高膽固醇是必要的，因為它通常沒有明顯症狀，如果膽固醇偏高，可能需要較頻繁的檢查。

如果有家族心臟病或中風史，可以與醫生討論做心臟冠狀動脈鈣化分數檢查（calcium score）。此數據如果較高，就需要更積極地控制膽固醇水平。

健康生活助控制三高

健康的生活型態，對有效控制三高非常重要。

在高血壓的預防上，要注意鈉的攝取量，每天應控制在1500毫克以下。很多食物如麵包中含有隱藏的鹽分，因此需要學會閱讀食品標籤。

盡量減少食用精製碳水化合物，如白米和白麵粉。我常建議患者在白米中加入一些雜糧，因為雜糧富含纖維，能減緩消化速度，使血糖升高不至於過快。

選擇抗炎飲食（anti-inflammatory diet），並多吃富含纖維的植物性食物, 應該選擇新鮮天然的食物，並以植物為基礎，如蔬菜、水果、全穀物和豆類等高纖維食物。

盡量避免油炸和加工食品。盡量選擇不飽和脂肪。烹調時可以選擇牛油果油，因其健康特性比一般的植物油或花生油更佳。橄欖油也是不錯的選擇，但需注意避免高溫烹調。

運動方面，每週應進行至少150分鐘的中強度運動。久坐不動，如長時間使用手機，是不健康的習慣。鼓勵多去戶外活動，尤其是到森林等自然環境中吸收新鮮空氣，並進行如游泳、騎車等不會增加關節負擔的運動。

體重減輕也能幫助降低血糖和血壓。

戒菸。酒精和咖啡因應適量控制。

藥物治療

在高血壓藥物治療方面，最常用的降壓藥物包括：

•ACE抑制劑如Lisinopril和ARB類藥物，這些藥物不僅降壓，還能保護腎臟。但Lisinopril可能引起乾咳，這時通常會轉用ARB類藥物。這類藥可能引起血鉀升高，需要定期驗血。

•鈣通道阻滯劑如Amlodipine可放鬆血管，降低血壓，但可能引起便祕或腳腫。

•貝塔受體阻滯劑（beta blockers）如Metoprolol、Atenolol則較少使用，因為會降低心率，年長者服用後可能會感到頭暈。

•Hydrochlorothiazide等利尿劑可通過排出多餘水分來降低血壓，但可能增加腎臟負擔，需要每六個月至一年定期檢查。

病人需要定期隨訪，醫生能持續監測腎臟負擔和其他指標，以確保治療在安全範圍內。

控制糖尿病的藥物

定期監測血糖值非常重要，早晨空腹血糖應控制在120 mg/dL以下，飯後血糖應在180 mg/dL以下。

常見的糖尿病藥物包括:

•二甲雙胍（Metformin），廣泛使用的初線治療藥物，通常不會有明顯副作用，但在開始使用時需要觀察腎功能。

•DPP-4抑制劑（例如Sitagliptin，商品名Januvia）

•GLP-1受體激動劑，具有減肥效果

•SGLT-2抑制劑，能幫助減重和降壓，還能降低心血管事件風險，但可能增加泌尿系統感染的風險

一般來說，醫生會根據患者的具體情況，綜合考慮藥物的優缺點，與患者共同討論並選擇最合適的治療方案。

高血脂的藥物

常用的有statins（他汀類藥物），其效果顯著且使用歷史悠久。開始使用時，醫生會提醒患者可能出現肌肉痠痛或輕微的肝功能異常。這種痠痛通常出現在大肌肉群，如上臂或大腿肌肉，而非小肌肉群。若有不適，應與醫生進一步討論。

中西醫結合

中醫強調的是整體觀，尤其適合像高血壓、糖尿病和高膽固醇這類疾病。雖然中醫的介入可能不像西藥那樣見效迅速，但從整體醫學的角度來看，它的重要性不容忽視。從開始私人執業後，我一直與中醫合作，診所內有一位中醫師，與社區內優秀的中醫師共享病患護理，這是我推行中西醫結合的一種模式。

放鬆心情，釋放壓力

保持心情舒暢是維持健康的關鍵之一。要學會傾聽自己內心的聲音，並通過不同的方式增強積極情緒。尤其是在秋冬季節，天氣變冷，人容易抑鬱，這時候可以去登山、喊一喊，釋放情緒可以疏肝。這些對於身體健康和預防疾病，包括癌症，都有很大的幫助。

生活中有各種不如意，但我們需要找到釋放壓力的方法，比如寫日記、唱歌、與朋友交談等，這樣可以避免長期積累的情緒對身體造成不良影響。最好是找到一個讓自己充滿動力的目標，與親朋好友共度美好時光，這種積極的動力能提升身心健康。

運動和冥想（靜坐）對紓解壓力也很有幫助。呼吸法是另外一個簡單容易紓解壓力的方法，如4-7-8呼吸法，也是我多年來提醒自己和病人要定期練習。

•吸氣時數到四

•屏住呼吸數到七

•然後緩慢吐氣數到八

重覆四次，然後休息，再重複四組。適合任何時候使用。如果在練習過程中感到頭暈，應該立即停止並休息。

有關保健品，我通常不建議用保健品取代藥物治療，應根據個人體質及醫生建議決定是否補充保健品。

詳細內容，請看講座視頻錄影：https://youtu.be/ZgoDW_WiwGQ?si=v21Vc6yNN1M-Ruq

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專欄由El Camino Health華人健康促進計畫（CHI）提供。