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訂閱危機專題／Netflix訂閱遭盜刷 她每月付3次錢

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
Netflix盜號猖獗，華人也不幸中招。（Freestocks／Unsplash)
Netflix盜號猖獗，華人也不幸中招。（Freestocks／Unsplash)

矽谷科技企業就職的董小姐工作繁忙。但不管怎樣，每年年終都有要整理的習慣。不光整理庭院、家務，連電腦內的文件也要分別歸類刪減。但她近來想到自己對財務支出卻較少關注，每月只大概看一下信用卡帳單大額項目，不出錯就好了。

如今需要電子訂閱的場合愈來愈多，包括電視流量播放應用、電子報紙、手機應用、音樂頻道等，而且很多項目一開始都可以免費試用、或前三個月價格很低。她雖知道後來會漲價，但往往已經記不清試用了哪些，結果訂閱到期後又漲價了。

她記得自己很多時候用Paypal來支付訂閱，打開Paypal紀錄來看，不看不知道，一看嚇一跳，她居然同時有三個Netflix的訂閱。Netflix月費19.99元，她居然每月付了三筆一樣的訂閱，且從疫情時期就開始，已被超收很久。

她急忙打給Paypal，Paypal請她找Netflix處理。而Netflix客服似乎已全部外包到印度，雖然接線員態度很好，可是口音很重，她花了很久溝通，最後發現其他兩個帳號根本是不認識的email地址，等於是被別人盜刷。她當場要求取消，可是已造成損失。

Paypal有六個月保護期，所以過去六個月多收的錢退給她，再之前的就追不回來了。她上網查詢，發現Netflix被盜用的情況相當普遍。很多網友抱怨Netflix已經大幅漲價，還禁止多人共享帳號，但對於盜用猖獗的狀況卻不理不問。

雖然每次金額都不大，但幾年下來，董小姐也損失了好幾百元。而她花在溝通投訴上的時間，還沒有算在內。

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