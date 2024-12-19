灣區名廚甄文達攜手安樂居 推廣長者健康飲食

灣區華裔名廚甄文達（右）。（安樂居提供）

灣區 華裔名廚甄文達（Martin Yan），憑藉其深厚的廚藝造詣和對社會的責任感，近年來與長者服務機構安樂居（On Lok）展開多元合作，推動健康飲食教育和社區支持。

自四年前疫情初期開始，甄文達與安樂居合作推出了一系列專為長者設計的網上烹飪課程，教導他們簡單易學又營養的食譜 ，幫助長者在家中自理飲食。該課程受到全球華人社區的廣泛歡迎，觀眾來自美國、加拿大、中國、新加坡 、澳洲等地，每次直播吸引數百至上千人參與。

「很多長者獨居，子女可能因工作無法經常陪伴。這讓我意識到，我可以用我的專業幫助他們過得更健康、更有趣，」甄文達在接受訪問時說。他強調飲食對健康的重要性，希望通過課程讓長者掌握健康飲食的方法，同時提供參與活動的機會，減少孤獨感。

除了網上課程，甄文達每年還會參與幾次安樂居的現場活動。他最近在安樂居總部舉行的烹飪示範吸引了50多位長者與粉絲參加。活動中，甄文達使用電飯煲示範如何製作臘味雞飯，並搭配蒸蔬菜與雪梨蓮子糖水，菜式健康又簡單，深受長者喜愛。

此外，甄文達積極參與安樂居的慈善籌款活動，通過捐贈私人烹飪體驗、菜譜和其他拍賣品，幫助該機構每年籌集數百萬美元善款，用於支持長者的健康與生活服務。他與安樂居的義工一起親自將膳食和禮物送到長者家中，帶給他們歡樂和關懷。

「這些活動帶給我的滿足感是無與倫比的，因為我知道自己能幫助到需要幫助的人，也讓自己的生活更有意義。」甄文達表示，這些經歷讓他深刻體會到「善有善報」的道理，也讓他更加堅定要持續支持安樂居的工作。

除了教學與慈善活動，甄文達還與安樂居共同出版了兩本烹飪書。其中「My Asian Kitchen」收錄了來自安樂居長者貢獻的食譜，並涵蓋中式與東南亞風味菜式；而「Best of Yan Can Cook」則精選了他多年節目中的經典菜譜，適合家庭烹飪。

甄文達表示，他將繼續與安樂居合作，並希望能夠通過這些活動和課程，鼓勵更多人關注長者的需求。「每個人都會變老，有一天我們也需要這樣的幫助。現在我們幫助長者，就是在為自己的未來鋪路。」

安樂居目前在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山 、佛利蒙以及聖塔克拉拉縣。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。