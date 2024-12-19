我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

灣區名廚甄文達攜手安樂居 推廣長者健康飲食

記者王子涵／舊金山報導
灣區華裔名廚甄文達（右）。（安樂居提供）
灣區華裔名廚甄文達（右）。（安樂居提供）

灣區華裔名廚甄文達（Martin Yan），憑藉其深厚的廚藝造詣和對社會的責任感，近年來與長者服務機構安樂居（On Lok）展開多元合作，推動健康飲食教育和社區支持。

自四年前疫情初期開始，甄文達與安樂居合作推出了一系列專為長者設計的網上烹飪課程，教導他們簡單易學又營養的食譜，幫助長者在家中自理飲食。該課程受到全球華人社區的廣泛歡迎，觀眾來自美國、加拿大、中國、新加坡、澳洲等地，每次直播吸引數百至上千人參與。

「很多長者獨居，子女可能因工作無法經常陪伴。這讓我意識到，我可以用我的專業幫助他們過得更健康、更有趣，」甄文達在接受訪問時說。他強調飲食對健康的重要性，希望通過課程讓長者掌握健康飲食的方法，同時提供參與活動的機會，減少孤獨感。

除了網上課程，甄文達每年還會參與幾次安樂居的現場活動。他最近在安樂居總部舉行的烹飪示範吸引了50多位長者與粉絲參加。活動中，甄文達使用電飯煲示範如何製作臘味雞飯，並搭配蒸蔬菜與雪梨蓮子糖水，菜式健康又簡單，深受長者喜愛。

此外，甄文達積極參與安樂居的慈善籌款活動，通過捐贈私人烹飪體驗、菜譜和其他拍賣品，幫助該機構每年籌集數百萬美元善款，用於支持長者的健康與生活服務。他與安樂居的義工一起親自將膳食和禮物送到長者家中，帶給他們歡樂和關懷。

「這些活動帶給我的滿足感是無與倫比的，因為我知道自己能幫助到需要幫助的人，也讓自己的生活更有意義。」甄文達表示，這些經歷讓他深刻體會到「善有善報」的道理，也讓他更加堅定要持續支持安樂居的工作。

除了教學與慈善活動，甄文達還與安樂居共同出版了兩本烹飪書。其中「My Asian Kitchen」收錄了來自安樂居長者貢獻的食譜，並涵蓋中式與東南亞風味菜式；而「Best of Yan Can Cook」則精選了他多年節目中的經典菜譜，適合家庭烹飪。

甄文達表示，他將繼續與安樂居合作，並希望能夠通過這些活動和課程，鼓勵更多人關注長者的需求。「每個人都會變老，有一天我們也需要這樣的幫助。現在我們幫助長者，就是在為自己的未來鋪路。」

安樂居目前在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山 、佛利蒙以及聖塔克拉拉縣。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

食譜 灣區 新加坡

上一則

聖荷西機場應對節日高峰有優惠 活動豐富氣氛好

下一則

籌畫8年 佛斯特市新康樂中心動工

延伸閱讀

灣區大霧 致SFO百航班延誤

灣區大霧 致SFO百航班延誤
科技先鋒遭刺殺 灣區緬懷鮑勃李成就

科技先鋒遭刺殺 灣區緬懷鮑勃李成就
日漫周邊產品發售 聖荷西門店大排長龍

日漫周邊產品發售 聖荷西門店大排長龍
家庭平均人口減少 推升灣區住房需求

家庭平均人口減少 推升灣區住房需求
金山灣區華語教學分享會 搭橋傳遞文化

金山灣區華語教學分享會 搭橋傳遞文化

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見