楊令光感恩安樂居 全面照顧個人需求

本報採訪了今年87歲高齡的安樂居會員楊令光，瞭解他們生活的點滴。（安樂居／供圖）

隨著人口老年化，長者身心和心理健康 維護和治療需求日益增長。安樂居秉承以優質專業的護理服務幫助長者會員在社區安全地養老。本報採訪了今年87歲高齡的安樂居會員楊令光（Ling Guang Yang）瞭解他們生活的點滴。

行走不便 提供手推車

楊令光表示，在參加安樂居之前，他經常去華盛頓公園散步，還去漁人碼頭等地活動。在3年前新冠疫情 剛發生的時，他已經參加了安樂居，因為他走路開始不方便，安樂居還向他提供了一輛手推車。疫情期間，他的絕大多數時間都留在家中。現在每周到日間護理中心兩次，看看醫生，適當做做運動，跟好友見面，一起做文娛活動。

他還透露，安樂居現在有3名家護分別在上午和下午輪流上門幫他，他說：「護理人員主要幫我洗刷碗筷和幫我洗澡。」還指出，洗澡的服務是最近開始的，主要是擔心他在沐浴時跌倒，就派家護幫我洗澡。

楊令光表示，安樂居的職員經常和其的子女保持聯繫，一方面通報他在安樂居的情況，另外一方面詢問其生活情況。他還補充說：「我和子女不住在一起，但是安樂居和我子女的定期溝通讓我的子女更加瞭解我的生活，成為我子女的好幫手。」

在楊令光的太太去世後，安樂居加強了對他的服務。每天中午和下午送餐，又讓他多一天來日間護理中心，讓他認識更多朋友，一起談天說地，海闊天空，無所不談；還參加長者的詩詞組，星期三、五在中心聚會切磋、學習；星期四則在網上互相交流。

太太去世 獲更多關懷

楊令光表示，在太太去世前，她為阿艾滋海默症患者，他在加入安樂居之前先幫太太加入。他表示，太太生前有時自己單獨外出會忘記怎麼回家，幸好她會留在原地等著，譬如有時她去銀行，辦完事如果忘了怎麼回家，就待在銀行，因為曾發生過類似的情況，銀行職員已經認識楊令光會給他打電話，他就會前往銀行接太太回家。他說：「在這種情況下，太太需要有專人照護，我有一次無意間經過安樂居，後來就幫她申請參加安樂居以獲得專業照護。加入安樂居後，她每周在護理中心活動5天，得到良好照顧。

楊令光在自己加入安樂居後，也對安樂居的服務感到十分滿意。他表示，醫療方面問題完全不用他操心，還定期幫他抽血，檢查身體，還補充道：「我腿部行走不便就提供一輛有座位的手推車，既可協助我行走，走累的時候也可以讓我休息。全面考慮到我的個人需要。」

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