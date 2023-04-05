我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

楊令光感恩安樂居 全面照顧個人需求

記者張曼琳╱舊金山報導
本報採訪了今年87歲高齡的安樂居會員楊令光，瞭解他們生活的點滴。（安樂居／供圖）
本報採訪了今年87歲高齡的安樂居會員楊令光，瞭解他們生活的點滴。（安樂居／供圖）

隨著人口老年化，長者身心和心理健康維護和治療需求日益增長。安樂居秉承以優質專業的護理服務幫助長者會員在社區安全地養老。本報採訪了今年87歲高齡的安樂居會員楊令光（Ling Guang Yang）瞭解他們生活的點滴。

行走不便 提供手推車

楊令光表示，在參加安樂居之前，他經常去華盛頓公園散步，還去漁人碼頭等地活動。在3年前新冠疫情剛發生的時，他已經參加了安樂居，因為他走路開始不方便，安樂居還向他提供了一輛手推車。疫情期間，他的絕大多數時間都留在家中。現在每周到日間護理中心兩次，看看醫生，適當做做運動，跟好友見面，一起做文娛活動。

他還透露，安樂居現在有3名家護分別在上午和下午輪流上門幫他，他說：「護理人員主要幫我洗刷碗筷和幫我洗澡。」還指出，洗澡的服務是最近開始的，主要是擔心他在沐浴時跌倒，就派家護幫我洗澡。

楊令光表示，安樂居的職員經常和其的子女保持聯繫，一方面通報他在安樂居的情況，另外一方面詢問其生活情況。他還補充說：「我和子女不住在一起，但是安樂居和我子女的定期溝通讓我的子女更加瞭解我的生活，成為我子女的好幫手。」

在楊令光的太太去世後，安樂居加強了對他的服務。每天中午和下午送餐，又讓他多一天來日間護理中心，讓他認識更多朋友，一起談天說地，海闊天空，無所不談；還參加長者的詩詞組，星期三、五在中心聚會切磋、學習；星期四則在網上互相交流。

太太去世 獲更多關懷

楊令光表示，在太太去世前，她為阿艾滋海默症患者，他在加入安樂居之前先幫太太加入。他表示，太太生前有時自己單獨外出會忘記怎麼回家，幸好她會留在原地等著，譬如有時她去銀行，辦完事如果忘了怎麼回家，就待在銀行，因為曾發生過類似的情況，銀行職員已經認識楊令光會給他打電話，他就會前往銀行接太太回家。他說：「在這種情況下，太太需要有專人照護，我有一次無意間經過安樂居，後來就幫她申請參加安樂居以獲得專業照護。加入安樂居後，她每周在護理中心活動5天，得到良好照顧。

楊令光在自己加入安樂居後，也對安樂居的服務感到十分滿意。他表示，醫療方面問題完全不用他操心，還定期幫他抽血，檢查身體，還補充道：「我腿部行走不便就提供一輛有座位的手推車，既可協助我行走，走累的時候也可以讓我休息。全面考慮到我的個人需要。」

對安樂居「長者全面護理計畫」服務有興趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

疫情 心理健康 世界日報

上一則

屋崙暴力預防小組行動 搜出9把槍逮2嫌犯

下一則

加州公校註冊回穩 弱勢兒童流失比例上升

延伸閱讀

王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程 首次體驗98元

王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程 首次體驗98元
南加通乳師：華人產婦不重視乳腺護理 恐有後患

南加通乳師：華人產婦不重視乳腺護理 恐有後患
灣區2大縣 擬維持醫療院所口罩令

灣區2大縣 擬維持醫療院所口罩令
失智症照顧者 更易中風、罹癌、心臟病

失智症照顧者 更易中風、罹癌、心臟病
安納海日間保健中心 服務橙縣華人長者

安納海日間保健中心 服務橙縣華人長者

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

2023-03-28 19:31
在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

2023-04-01 02:17

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人