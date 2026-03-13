台灣校園民歌50年巡演 飄洋過海抵達舊金山、聖荷西

校園民歌50年巡演抵舊金山、聖荷西。（受訪者供圖）

陪伴一代華人成長的台灣校園民歌，今年春天將在灣區舞台再度響起。由美國華人票房文化傳播公司（Chinese Ticket Box）主辦的「校園民歌50年 飄洋過海來團圓」2026美國巡迴演唱會，將於4月3日晚7時在舊金山 Davies Symphony Hall舉行，並於4月13日至15日晚7時在聖荷西Center for the Performing Arts連演三場。主辦方董事長戴錡12日向本報表示，此次巡演集結多位民歌時代代表歌手，希望透過熟悉的旋律，喚醒海外華人共同的青春記憶。

校園民歌興起於1970年代的台灣校園，一群年輕人拿起吉他，用自己的語言創作歌曲，唱友情、唱青春、唱理想，也唱出那個年代年輕人的夢想與迷惘。這些旋律樸實、情感真摯的作品很快從校園傳唱到社會，成為華語音樂史上重要的一頁，也陪伴無數人成長。

對許多旅居海外的華人而言，當熟悉的前奏再次響起，往往會想起學生時代的校園午後、宿舍樓下的夜晚，以及那些曾一起唱歌的朋友。

2025年11月，「台灣校園民歌50周年演唱會」曾在台北大巨蛋盛大舉行，74位民歌歌手同台演出，重現122首經典作品，吸引數萬名樂迷參與，被視為一場跨越半世紀的音樂盛會。今年春天，這份感動將延續到北美，讓海外華人也能在熟悉旋律中重溫青春歲月。

根據主辦單位公布的演出陣容，此次巡演將由多位民歌與華語樂壇代表歌手同台演出，包括葉佳修、潘越雲、鄭怡、胡德夫、周治平、邰肇玫、金智娟（娃娃）、趙詠華，以及民歌組合「清清楚楚」（吳楚楚、張明智）等。多首經典歌曲預計將在演出中重現，包括「外婆的澎湖灣」、「鄉間的小路」、「天天天藍」、「守著陽光守著你」、「月琴」、「龍的傳人」、「美麗島」、「飄洋過海來看你」以及「最浪漫的事」等，帶領觀眾穿越時光，回到青春歲月。

主辦方表示，整場演出將長達約三小時，以「原唱、原音、原創」的形式呈現民歌經典。對許多觀眾而言，這不僅是一場演唱會，更像是一場與青春久別重逢的聚會。五十年的時光或許改變了城市與人生軌跡，但那些曾陪伴青春的旋律，依然能在歌聲響起時瞬間喚醒記憶。

戴錡表示，這次巡演集合多位民歌時代的重要人物，能在灣區與華人社區分享這段音樂歷史，是一次非常難得的機會。「很多人可能多年沒有聽到這些歌曲，但當旋律響起時，青春的畫面就會重新浮現。」

主辦單位也呼籲華人社區踴躍購票，與家人朋友一同走進劇院，在熟悉的旋律中重溫那段屬於整個世代的青春記憶。當舞台燈光亮起、吉他聲再次響起，人們或許會發現青春，其實從未真正遠去。

演出資訊 舊金山場：4月3日（星期五）晚7時 地點：Davies Symphony Hall 地址：201 Van Ness Ave., San Francisco 聖荷西場：4月13日、14日、15日（晚7時） 地點：Center for the Performing Arts 地址：255 S Almaden Blvd., San Jose 購票網站：www.chineseticketbox.com 購票查詢：(510) 589-8892