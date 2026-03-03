全球華埠小姐選美開跑 14名佳麗齊聚金山

全美華埠小姐選美多年來「代表的遠不只是一個頭銜」，更承載文化自豪感、領導力以及服務社區的精神。（記者王子涵／攝影）

14名參加2026年「全美華埠 小姐」（Miss Chinatown U.S.A.）選美決賽的佳麗，2日正式在舊金山華埠亮相。主辦單位中華總商會（Chinese Chamber of Commerce）表示，14名決賽佳麗來自全美多個城市，將於3月6日晚間在舊金山希爾頓酒店（Hilton San Francisco Union Square）角逐后冠。

中華總商會會長劉運方（Donald Luu）致詞表示，全美華埠小姐選美多年來「代表的遠不只是一個頭銜」，更承載文化自豪感、領導力以及服務社區的精神。他指出，今年14名決賽佳麗不僅展現個人才能與魅力，更帶著對自身文化傳承與公民參與的承諾而來。「她們代表的不只是自己，也代表一路支持她們的家庭與社區。」劉運方說，華埠長期以來是家族與社區凝聚的重要場所，許多參賽者正是在家庭與社區鼓勵下站上舞台，延續跨世代的文化傳統。

前華埠小姐、現任舊金山建築檢查委員會委員的李婉兒（Judy Lee）表示，今年參賽者橫跨全美各地，從休士頓 、波士頓、芝加哥 到夏威夷及加州南北地區，展現華裔新生代的多元背景與文化連結。

本屆14名佳麗包括來自波士頓的黃亦韻（Inacia Afonso）與徐楚瀅（Lauren Xu）、芝加哥的安洪銳（Hongrui An）與李馨（Stephanie Li）、休士頓的徐美信（Megan Martono）、夏威夷Waipahu的梁斐（Janelle Liang），以及來自灣區多個城市的代表，包括舊金山的劉佳貝（Jiabei Liu）與鄭惠心（Huixin Zheng）、佛利蒙的傅家馨（Marissa Fu）、庫比蒂諾的姜夢蕾（Diane Loughry）、都柏林的司徒詠恩（Kimberly Szeto）與海沃的劉安怡（Destiny Rutherford）等，另有來自華盛頓特區的楊愛麗絲（Alix Heugas）及聖馬利諾的鄒安盈（Saeraith Dunn）。

本屆製作團隊介紹，今年選美主題為「Dawn over a New Horizon」（新曙光地平線），象徵迎向新開始與跨世代傳承，也呼應農曆馬年的精神。主辦方表示，活動除選出新任華埠小姐外，也希望透過舞台展現華裔文化特色，讓參賽者成為推動文化交流的青年代表。

舊金山警察局代表在記者會中指出，農曆新年期間活動密集，警方將加強部署警力，確保包括選美活動及華埠大遊行在內的慶祝活動安全順利進行，並鼓勵民眾前往華埠參與節慶。