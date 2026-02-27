政大校友會展卷社 3/14商代青銅器演講

北加州 政大校友會展卷社與中華聯誼會主辦「商代青銅器族氏銘文 — 篆刻理念的萌芽」演講活動，時間是3月14日下午2時30分，地點在金山灣區 僑教中心多功能廳，由曾慶群主講商代青銅器族氏銘文的意念與考證。

曾慶群潛心水墨書畫篆刻，先後師事簡國藩、侯北人、呂媞、張梅駒及張芮之，曾任美國中華藝術學會會長 ，其主理下的北美矽谷 印社是由一群熱愛篆刻藝術的人士組成，該社定期舉辦篆刻講座及賞析，並對外舉辦社員篆刻展覽，發行篆刻印刊，印社不拘任何門派，無區域限制，更鼓勵其社員帶進並創造多元的篆刻風格。

主辦單位表示，商代的青銅器族氏銘文是一種鑄刻在青銅器上，用來標示家族、氏族與國族的圖形文字，這些銘文常見在商朝中晚期的器物上，內容包括動物形象與氏族徽號等，也代表家族信仰與血緣標記，具有極高的史料價值。

循中國文明的長河上溯至其源頭，即可深窺古人如何以文字與圖騰去建立宇宙觀、人際觀與自我的認識，青銅銘文常出現一種「亞」形圖像，似乎代表某種特殊的裝飾性與尊貴符號，更形成日後印章式的特徵，隨著華夏文明向下游的奔騰翻湧，印章與篆刻藝術成為中國社會獨特的生活與經貿認證的方式，從商代的青銅族氏銘文到篆刻印章，它們是否代表中國文明的一種一貫的思想？這種思想源自於博大幽深的上古，流淌到燦然奔放的現代。

這些考證與意念都相當難得一見，歡迎僑胞參與活動。