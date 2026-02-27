經文處新春團拜 僑界齊聚賀歲氣氛溫馨

我的頻道

記者夏彥／舊金山報導
經文處新春團拜，僑界齊聚賀歲。（受訪者供圖）
經文處新春團拜，僑界齊聚賀歲。（受訪者供圖）

由駐舊金山台北經濟文化辦事處主辦的新春團拜茶會於2月26日舉行「金山僑界新春團拜茶會」，邀請灣區僑界代表齊聚一堂，共賀新歲。活動由處長伍志翔主持，現場氣氛溫馨熱絡。

會場布置喜氣洋洋，舞台背景以紅色為主調，標示「中華民國115年 金山僑界新春團拜茶會 2026 Lunar New Year」，洋溢濃厚年節氛圍。活動中安排頒發感謝狀，表揚長期支持僑務工作的社區人士，多位僑團代表上台領取獎狀並合影留念，展現僑界團結向心力。

伍志翔致詞表示，農曆新年象徵嶄新開始與希望，感謝僑界長年支持政府政策與推動台美交流。他強調，灣區僑社在文化傳承、公共事務與慈善公益等方面貢獻卓著，是台灣在海外的重要力量。期盼新的一年持續深化合作，共創僑社榮景。

活動亦安排醒獅助興，祥獅登場向來賓拜年，現場掌聲不斷。與會人士互道恭喜，並以拱手禮互賀新春，場面喜慶融洽。

經文處表示，新春團拜茶會是年度重要僑界盛會，透過交流聯誼凝聚情誼，也為新的一年注入正向能量。現場嘉賓紛紛祝願馬年「馬到成功、萬事如意」，共同為僑社發展與台美關係寫下嶄新篇章。

經文處新春團拜，僑界齊聚賀歲。（受訪者供圖）
經文處新春團拜，僑界齊聚賀歲。（受訪者供圖）
經文處新春團拜，僑界齊聚賀歲。（受訪者供圖）
經文處新春團拜，僑界齊聚賀歲。（受訪者供圖）

灣區 中華民國 舊金山

