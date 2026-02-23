舊金山灣區台灣商會年會 推跨世代合作

舊金山灣區台灣商會於21日晚間在聯合市舉行「第31屆年會暨新春聯歡晚會」。（記者夏彥╱攝影）

舊金山灣區 台灣商會於21日晚間在東灣聯合市舉行「第31屆年會暨新春聯歡晚會」，延續「三十而立」後再啟新程的精神，凝聚台商力量，攜手邁向新局。當晚來賓雲集，僑界領袖、工商代表與主流政要齊聚一堂，共迎新春。

現任第31屆會長何淑貞在致詞中首先感謝歷任會長、理監事團隊與全體會員長期以來的支持與付出。她表示，過去一年全球經濟與科技環境快速變動，商會在挑戰中持續成長，不僅強化會員交流與產業連結，也深化與北美及全球台商組織的合作，形成資源共享、互相支持的網絡，讓灣區成為台灣企業走向國際的重要節點。

何淑貞指出，商會未來將以「科技連結、青年培力、公益關懷、民間外交」為核心方向，包括深化科技與台商對接、系統性推動青商培育與跨世代合作，協助年輕世代在商會找到舞台；同時持續投入公益慈善與社會關懷，在創造經濟價值之餘，也發揮企業的社會責任。她強調，台商不僅是經濟推手，更是連結台美的重要橋梁。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔當晚特別以台語向與會者拜年，祝福大家新年快樂，他表示，自上任以來深刻感受到灣區僑團的熱心與行動力，僑胞安排的活動多元豐富，展現強大的凝聚力與創造力。他指出，正是台商長年活躍耕耘與積極投入，讓台美關係持續活絡友好，期許未來繼續攜手努力，讓台灣在國際舞台上發光發熱。

當晚慶會出席者包括僑務及主流社區代表、工商界領袖與地方民選官員等，共同為商會送上祝福。多位嘉賓致詞肯定商會長期深耕在地、服務會員、促進經貿交流及公益參與的成果，並期許未來持續擴大影響力，強化台商在灣區及國際舞台的能見度。

本屆年會專題演講邀請Government Strategies, Inc.總裁本森(Yolanda Benson)擔任主講人，以「加州 的整體經濟和狀況」為題，深入分析加州經濟走勢、產業發展與政策動向。她指出，在科技創新與全球市場調整下，企業需掌握趨勢、靈活應對，並善用政策資源強化競爭力。演講內容專業精闢，現場互動踴躍，獲得與會者熱烈回響。

晚會除歷屆會長介紹與表揚儀式外，亦穿插多輪抽獎與歌舞表演，現場洋溢濃厚年節氣氛。財神爺發送紅包、現金與禮券抽獎活動更將氣氛推向高潮，象徵新春納福、好運連連。