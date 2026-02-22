我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

費爾菲德市邀APAPA歡慶馬年 感謝長期替華裔發聲

APAPA媒體部／供稿
聽新聞
test
0:00 /0:00
2月17日，北加州費爾菲德市（Fairfield）邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年慶典，正式宣布2026年2月17日為該市「農曆新年—馬年」。
2月17日，北加州費爾菲德市（Fairfield）邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年慶典，正式宣布2026年2月17日為該市「農曆新年—馬年」。

金戈鐵馬踏春來，萬象更新啟新篇。2月17日，北加州費爾菲德市（Fairfield）邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年慶典，正式宣布2026年2月17日為該市「農曆新年—馬年」。

因亞太公共事務聯盟（APAPA）長期以來為美國亞裔社區作出卓越貢獻，費爾菲德市政府特別邀請APAPA作為核心社區代表參與本次活動，充分體現了城市對亞裔社區的重視與尊重。

活動當天，費爾菲德市充滿新春氛圍。費爾菲德市第六選區市議員Manveer Sandhu代表市政府出席，現場頒發由市長Catherine "Cat" Moy 親筆簽批的官方農曆新年公告。APAPA創辦人尹集成（CC. Yin）代表組織接受公告，與市議員及社區來賓共同見證這一重要時刻。

市議員Manveer Sandhu致詞表示，費爾菲德市約18%的人口為亞太裔，亞裔社區在鐵路建設、農業發展、商業經營等多個領域為城市作出了不可替代的貢獻。他指出，農曆新年不僅是亞太裔傳統節日，更是城市多元文化的重要組成部分。市政府邀請APAPA參與並共同慶祝，正是對亞裔社區歷史貢獻與文化價值的正式認可。

尹集成在發言中感謝費爾菲德市政府的邀請與肯定。他表示，APAPA 自2001年成立以來，始終致力於推動亞裔參與公共事務、提昇亞裔話語權、維護亞裔權益，並積極推動紀念橫貫大陸鐵路華工150週年、建設美國亞裔文化中心等重要項目，讓亞裔的歷史貢獻與文化傳承被更多人看見。

他説，馬年象徵着活力、奮進與堅韌，這與 APAPA 一直以來為社區奔走、為亞裔發聲的精神高度契合。未來APAPA繼續在費爾菲德及更多地區推動文化傳承、青年領導力培養、中小企業支持與公共事務參與，助力亞裔社區更好髮展。

慶典在熱烈的舞龍舞獅與祝福聲中圓滿結束。此次活動不僅展現了農曆新年的傳統魅力，更彰顯了費爾菲德市包容、多元、尊重各族裔的城市精神，也讓 APAPA為亞裔社區所做的長期貢獻得到官方與社會的廣泛認可。

2月17日北加州費爾菲德市邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年...
2月17日北加州費爾菲德市邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年慶典，正式宣布2026年2月17日為該市「農曆新年—馬年」。（APAPA提供）

世報陪您半世紀

亞裔 加州 北加

上一則

暴風雪後首場粉雪日各大雪場被擠爆 半小時車程開三小時還沒到

下一則

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

延伸閱讀

亞特蘭大重陽會 250人齊聚慶馬年

亞特蘭大重陽會 250人齊聚慶馬年
馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味

馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味
周末好去處／春節活動熱潮不斷 全家大小一同欣賞舞獅、參與手作過新年

周末好去處／春節活動熱潮不斷 全家大小一同欣賞舞獅、參與手作過新年
台灣經濟仍能一馬當先？靠AI噴發紅利迎3大考驗

台灣經濟仍能一馬當先？靠AI噴發紅利迎3大考驗
香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我