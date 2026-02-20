國民黨美西直一分部表揚愛心媽媽 鼓勵僑胞推薦

中國國民黨美西直一分部將於今年5月17日舉辦「愛心媽媽表揚大會」，鼓勵僑團或子女幫忙母親報名，名額有限、盡早報名。（主辦單位提供）

國民黨每年的「愛心媽媽表揚大會」活動由直一分部的前常委沈慧創辦。沈慧曾任僑務委員及婦聯會總幹事，她深知母親是一個家庭的靈魂人物，母親的言傳身教是子女最重要的三觀泉源，於是在2010年創辦 「愛心媽媽表揚大會」，表揚對家庭有貢獻的母親，今年愛心媽媽表揚大會邁向第16屆。

活動可由子女幫母親報名，也可請社團推薦，只要報名表上簡述母親對家庭的貢獻及愛心事蹟，並附數張家庭生活照片送交主辦單位審核，符合資格者，主辦單位將在大會上頒發表揚狀，並由首長親自獻花。

國民黨美西直一分部表示，愛心媽媽表揚大會，深獲各界好評。獲得表揚的母親皆感無上榮耀，現場支持她們的子女亦皆歡慰興奮，鼓勵僑界踴躍推薦愛心媽媽，名額有限、盡早報名，可向直一分部常委宋貞詢問細節，電洽408-772-2920，或電郵[email protected]；任陳源電洽408-921-3196，或電郵[email protected]。