我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

國民黨美西直一分部表揚愛心媽媽 鼓勵僑胞推薦

【本報訊】
中國國民黨美西直一分部將於今年5月17日舉辦「愛心媽媽表揚大會」，鼓勵僑團或子女幫忙母親報名，名額有限、盡早報名。（主辦單位提供）
中國國民黨美西直一分部將於今年5月17日舉辦「愛心媽媽表揚大會」，鼓勵僑團或子女幫忙母親報名，名額有限、盡早報名。（主辦單位提供）

中國國民黨美西直一分部將於今年5月17日舉辦「愛心媽媽表揚大會」，鼓勵僑團或子女幫忙母親報名，名額有限、盡早報名。

國民黨每年的「愛心媽媽表揚大會」活動由直一分部的前常委沈慧創辦。沈慧曾任僑務委員及婦聯會總幹事，她深知母親是一個家庭的靈魂人物，母親的言傳身教是子女最重要的三觀泉源，於是在2010年創辦 「愛心媽媽表揚大會」，表揚對家庭有貢獻的母親，今年愛心媽媽表揚大會邁向第16屆。

活動可由子女幫母親報名，也可請社團推薦，只要報名表上簡述母親對家庭的貢獻及愛心事蹟，並附數張家庭生活照片送交主辦單位審核，符合資格者，主辦單位將在大會上頒發表揚狀，並由首長親自獻花。

國民黨美西直一分部表示，愛心媽媽表揚大會，深獲各界好評。獲得表揚的母親皆感無上榮耀，現場支持她們的子女亦皆歡慰興奮，鼓勵僑界踴躍推薦愛心媽媽，名額有限、盡早報名，可向直一分部常委宋貞詢問細節，電洽408-772-2920，或電郵[email protected]；任陳源電洽408-921-3196，或電郵[email protected]

世報陪您半世紀

國民黨

上一則

夏令法案出現折衷？ 只調快半小時

下一則

El Camino Health心理健康講座╱「怎麼不被捲到？」 人生應走自己的路

延伸閱讀

鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召

鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召
賴總統「七喜春來」迎馬年 藍推幸福加「馬」

賴總統「七喜春來」迎馬年 藍推幸福加「馬」
國民黨智庫示警：對美投資逾20兆 立院應嚴審

國民黨智庫示警：對美投資逾20兆 立院應嚴審
美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席

美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席
紐約閩籍僑團 「萬福迎春．共慶新年」揮毫送春聯

紐約閩籍僑團 「萬福迎春．共慶新年」揮毫送春聯

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生