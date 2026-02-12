灣區僑教中心Story Time「冬日雪國列車」 啟航

金山灣區僑教中心圖書館1月22日舉辦2026年首場Story Time「冬日雪國列車音樂故事」活動，僑青親子家庭近60人，透過兒童繪本、音樂與律動，讓學齡前孩子體驗寓教於樂的華語學習與文化體驗環境。（僑教中心提供）

金山灣區 僑教中心圖書館1月22日舉辦2026年首場Story Time「冬日雪國列車音樂故事」活動，僑青親子 家庭近60人，透過兒童繪本、音樂與律動，讓學齡前孩子體驗寓教於樂的華語學習與文化體驗環境。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，深獲家長肯定的「Story Time」兒童繪本活動2022年推動以來已滿四年，成為中心重要品牌活動之一。為慶祝此一里程碑，特別感謝志工媽媽召集人Ivy Sun長期投入閱讀推廣，並親自從台灣攜回約600本精選兒童繪本捐贈中心，豐富圖書館中文館藏。

莊雅淑表示，這批兒童繪本不僅提升館藏量能，更是連結僑童與臺灣文化的重要橋樑，並鼓勵家長多加利用中心圖書室，陪伴孩子共讀優質華文繪本，深化親子情感與文化認同。

這次活動邀請具備專業音樂律動背景的Joyce's music studio負責人Joyce老師擔任帶領人，身兼僑教中心Story Time志工媽媽的Joyce老師，以冬季主題繪本「雪人電車來了」為主軸，結合音樂節奏與肢體律動，引導孩子融入故事情境。活動中，小朋友隨音樂節奏模擬小火車行進，在互動遊戲中自然學習語言與文化，現場氣氛熱絡，歡笑聲不斷。