「春光無限酷」 華裔酷兒藝術走進舊金山市府 展至5月15日

記者李怡╱舊金山報導
酷兒華裔藝術走進市府，農曆新年展現「春光無限酷。」（記者李怡╱攝影）
農曆新年到來之際，一場別具意義的藝術展覽走進舊金山市政廳。由華語酷兒(Queer)藝術機構OUT Museum策劃的「春光無限酷（Infinite Spring, Infinite Queer）」第八區春季藝術展，11日在市議員孟達文（Rafael Mandelman）辦公室揭幕，展期至5月15日。以亞裔酷兒藝術家作品為主軸，為農曆新年增添多元與包容的色彩。

酷兒華裔藝術走進市府，農曆新年展現「春光無限酷。」（記者李怡/攝影）
揭幕當天，辦公室牆上高掛攝影作品「島上的刀馬旦（DAOMADAN in Lesbos）」畫面中，一名身穿粵劇「刀馬旦」華麗戲服的表演者，在彩虹旗飄揚的人群中昂首而立，將傳統戲曲與酷兒身分交織在一起，成為現場最吸睛的焦點。參與嘉賓手持春字剪紙與馬年吉祥飾品合影，氣氛溫馨熱鬧。

孟達文在致詞時表示，他一直是OUT Museum的支持者，「當他們還在華埠Ross Alley時，我就覺得這個機構很酷。」他指出，自己的辦公室一向希望展示優秀藝術作品，今年適逢農曆火馬年，而他身為公開出櫃的市議員與市議會主席，「在新的一年，由酷兒亞太裔藝術家登上我們的牆面，是再自然不過的事。」

酷兒華裔藝術走進市府，農曆新年展現「春光無限酷。」（記者李怡／攝影）
他也提到，當天正值市議員華頓（Shamann Walton）辦公室舉辦非裔歷史月活動，「這樣的時間重疊其實很美好，代表不同社群在同一天被看見、被慶祝。」

談及當前聯邦層級對LGBTQ社群與弱勢族群資金的削減壓力，孟達文坦言，「聯邦政府正對酷兒族群及少數群體發動攻擊，舊金山面臨數億甚至數十億美元的預算缺口。」他強調，在預算緊縮之下，更需要團結與彼此支持，「透過藝術，去慶祝我們社區中堅強而美麗的部分。」他表示，市府今年的重點之一，就是在有限資源中盡力守住對弱勢社區的投資。

酷兒華裔藝術走進市府，農曆新年展現「春光無限酷。」（記者李怡╱攝影）
華裔酷兒藝術家Peter也在現場分享感受。他表示，舊金山的性少數社區擁有深厚的歷史淵源，「每天早上在卡斯楚區，都能看到導覽團帶著遊客了解這裡的文化與抗爭歷史。」他說，這座城市見證了無數平權運動與社群故事，「但我們希望不只是停留在歷史敘述，而是透過藝術，讓更多人理解我們的文化、情感與創造力。」

本次展出藝術家陳想起（Xiangqi Chen）為旅美華人酷兒藝術家與倡議者，長期以傳統粵劇元素結合LGBTQ生命經驗，創造「彩虹刀馬旦」形象。其作品曾於亞洲藝術博物館展演，並入選多項灣區藝術計畫。此次作品透過中國傳統工尺譜書寫粵劇唱詞，轉化為跨越性別與文化邊界的當代表演語彙，映照華人酷兒社群的生命敘事。

酷兒華裔藝術走進市府，農曆新年展現「春光無限酷。」（記者李怡／攝影）
OUT Museum為全球首個以華語為核心的LGBTQ博物館，長期致力於保存與呈現華語酷兒文化與歷史。策展團隊表示，希望透過進入市府空間，讓藝術不只存在於畫廊，而是成為公共對話的一部分。

在新春氛圍中，傳統春聯、粽葉編織胸花與彩虹旗幟交相輝映。這場「春光無限酷」展覽，不僅是一次藝術展示，更是對多元社群在城市公共空間中被肯定與看見的宣示。

酷兒華裔藝術走進市府，農曆新年展現「春光無限酷。」（記者李怡╱攝影）
舊金山 LGBTQ 華人

