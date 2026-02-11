我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

北加福智熱鬧活動迎馬年 市集、禮佛、園遊會邀民眾參與

記者江碩涵／聖荷西報導
農曆新年將至，北加福智（Bliss Wisdom North California, BWNC）2月中、下旬在庫比蒂諾與聖荷西舉辦一系列新春活動，結合年節採買、祈福禮佛與親子園遊，邀請社區民眾闔家參與。（北加福智提供）
農曆新年將至，北加福智（Bliss Wisdom North California, BWNC）2月中、下旬在庫比蒂諾與聖荷西舉辦一系列新春活動，結合年節採買、祈福禮佛與親子園遊，邀請社區民眾闔家參與。（北加福智提供）

農曆新年將至，北加福智（Bliss Wisdom North California, BWNC）2月中、下旬在庫比蒂諾與聖荷西舉辦一系列新春活動，結合年節採買、祈福禮佛與親子園遊，邀請社區民眾闔家參與，在溫馨歡喜的氛圍中迎接馬年新歲。

系列活動首先登場的是「庫市春節小市集」，2月14日（臘月二十七）在北加福智庫比蒂諾分部（地址：21050 McClellan Rd, Cupertino, 95014）舉行。市集提供象徵平安吉祥的新鮮蔬果與各式年貨，並有多樣傳統美食與點心，包括炒米粉、素麵線羹、春捲、蘿蔔糕、紅豆年糕與麻糬等，現場亦安排手沖咖啡及樂團演唱，並設有親子友善攤位，讓大人小孩共享年節氣氛。

2月17日（大年初一），北加福智將於聖荷西佛堂（地址：1338 Ridder Park Dr, San Jose）舉辦新春祈福活動，邀請民眾向諸佛菩薩拜年，為新的一年祈願平安健康、福慧增長。活動內容包括禮佛、藥師佛祈福、供養添福、叩鐘祈福及智慧小語分享，並準備吉祥小禮物與餐點結緣，與民眾共迎新歲。

壓軸活動「新春祈福園遊會」將於2月22日（正月初六）在北加福智聖荷西中心舉行，結合祈福闖關、民俗手作、親子同樂區與新春美食市集，適合全家大小共同參與。主辦單位表示，期盼透過一系列新春活動，凝聚社區情感，為新的一年帶來祝福與希望。

農曆新年將至，北加福智（Bliss Wisdom North Californi...
農曆新年將至，北加福智（Bliss Wisdom North California, BWNC）2月中、下旬在庫比蒂諾與聖荷西舉辦一系列新春活動，結合年節採買、祈福禮佛與親子園遊，邀請社區民眾闔家參與。（北加福智提供）

北加 聖荷西 親子

上一則

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

下一則

維安超級盃 聖塔克拉拉警處理10違規事件

延伸閱讀

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬
年薪77萬美元 科技公司招聘這個崗位 500多名記者瘋搶

年薪77萬美元 科技公司招聘這個崗位 500多名記者瘋搶
財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光
聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房
首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返