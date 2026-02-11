北加福智熱鬧活動迎馬年 市集、禮佛、園遊會邀民眾參與

農曆新年將至，北加福智（Bliss Wisdom North California, BWNC）2月中、下旬在庫比蒂諾與聖荷西舉辦一系列新春活動，結合年節採買、祈福禮佛與親子園遊，邀請社區民眾闔家參與。（北加福智提供）

農曆新年將至，北加 福智（Bliss Wisdom North California, BWNC）2月中、下旬在庫比蒂諾與聖荷西 舉辦一系列新春活動，結合年節採買、祈福禮佛與親子 園遊，邀請社區民眾闔家參與，在溫馨歡喜的氛圍中迎接馬年新歲。

系列活動首先登場的是「庫市春節小市集」，2月14日（臘月二十七）在北加福智庫比蒂諾分部（地址：21050 McClellan Rd, Cupertino, 95014）舉行。市集提供象徵平安吉祥的新鮮蔬果與各式年貨，並有多樣傳統美食與點心，包括炒米粉、素麵線羹、春捲、蘿蔔糕、紅豆年糕與麻糬等，現場亦安排手沖咖啡及樂團演唱，並設有親子友善攤位，讓大人小孩共享年節氣氛。

2月17日（大年初一），北加福智將於聖荷西佛堂（地址：1338 Ridder Park Dr, San Jose）舉辦新春祈福活動，邀請民眾向諸佛菩薩拜年，為新的一年祈願平安健康、福慧增長。活動內容包括禮佛、藥師佛祈福、供養添福、叩鐘祈福及智慧小語分享，並準備吉祥小禮物與餐點結緣，與民眾共迎新歲。