北加州台灣工商會第三次月會 聚焦新創實務

北加州台灣工商會（TACCNC）1 月 14 日將在Startup Island TAIWAN-Silicon Valley Hub 舉辦第三次月會，活動以「新創發聲，洞見傳承」為主軸，邀集台灣新創團隊、矽谷產業人士與工商會會員齊聚一堂。（主辦單位提供）

北加州 台灣工商會（TACCNC）1月14日將在Startup Island TAIWAN-Silicon Valley Hub舉辦第三次月會，活動以「新創發聲，洞見傳承」為主軸，邀集台灣新創團隊、矽谷 產業人士與工商會會員齊聚一堂，從新創實務與矽谷視角出發，促進台灣新創與國際創新生態系的深度交流與連結。

這次月會由工商會理事暨磐石獎、華冠獎得主盧蔓菁（Janny Lu） 策畫，攜手矽谷多方資源團隊共同促成，活動在矽谷台僑社群及創新生態系積極互動的台灣新創基地舉行，讓與會者得以近距離了解台灣新創進入國際市場的第一線觀察與實務經驗。

活動中，共九家台灣新創與研究單位進行專題簡報，由北美工研院負責經濟部技術司TREE計畫代表林茗歆積極協助穿針引線與媒合，促成台灣新創團隊與矽谷產業社群的實質交流。簡報主題涵蓋 「人工智慧、影像與語音分析、深度學習、半導體與光電技術、視覺與光學檢測、機器人自動化，以及國家級地震研究應用」 等領域，充分展現台灣在前瞻科技研發與產業應用上的多元實力與國際競爭力。

活動也將安排「前輩經驗傳承」分享時段，邀請世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香（Kico Lin）以及北加 州台灣工商會監事長暨小樹苗蒙特梭利國際學校創辦人賴淑娜（Teresa Lai），兩人分享其在事業經營與人生歷程中的關鍵體悟，為新世代創業者提供溫暖且務實的指引，展現跨世代對話的深度與厚度。

北加州台灣工商會長陳思如表示，工商會長期致力於串連台灣新創、矽谷產業與專業社群，並非著眼於短期成果，希望透過一次次扎實且有深度的交流，協助台灣新創建立長期、可信賴的國際連結。

她進一步指出：「當新創被世界看見，當經驗被傳承，台灣與矽谷之間的創新生態系，才能真正累積並長出力量。」未來，工商會將持續秉持「傳承典範、專業交流、創造商機、回饋社區」的核心精神，透過定期月會與主題活動，串連台灣新創、在地企業、專業人士與矽谷創新生態系，打造跨世代、跨領域的高品質交流平台，深化台灣與國際市場之間的雙向連結。

活動免費參加，請直接上網報名，網址：https://tinyurl.com/TACCNC-MEET。