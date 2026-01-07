我的頻道

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

首位亞裔加州小姐 柏克萊學生章以琳：選美讓我走出舒適圈

舊金山訊
章以琳（Kylie Chang）榮獲加州小姐冠軍，成為史上奪冠的首位亞裔女性，圖為柏克萊加大日前對她進行專題報導。（柏克萊加大官網截圖╱Colleen Connolly）
就讀柏克萊加大（UC Berkeley）的27歲章以琳(Kylie Chang)，榮獲2025年加州小姐(Miss California USA)后冠，成為該賽事史上首位奪冠的亞裔女性。章以琳在選美結束後重返校園，日前接受柏克萊加大的專訪，對她進行專題報導。

根據柏克萊加大報導，來自庫比蒂諾(Cupertino)的章以琳五歲起學習中國古典舞，這也啟發她日後踏上選美之路。「舞蹈讓我理解文化代表性的意義，」她說，這份體悟，成為她參賽的重要動力。

就讀柏克萊哈斯商學院(Haas School of Business)、主修企業管理並輔修公共政策的章以琳，出身會計師家庭。她曾於2024年夏季在德勤會計師事務所(Deloitte)擔任稅務實習生，未來計畫投身企業財務或企業公益工作。

大一時，她曾考慮暫停參賽，專心學業，但亞裔社群的熱切期盼，改變了她的決定。「很多人希望我代表亞裔出賽，因為在主流選美舞台上，亞裔面孔仍屬少數，」章以琳說，「我下定決心要成為首位奪冠的亞裔。」此前舉行的加州小姐決賽中，章以琳身穿一襲紅黃配色、綴以羽毛與水鑽的華麗禮服，象徵鳳凰浴火重生，代表加州在野火災害後展現的堅韌與再生力量。

隨後，章以琳代表加州前往內華達州雷諾(Reno)參加全美小姐(Miss USA)總決賽，她為此休學一學期全力備戰。雖最終由內布拉斯加州選手Audrey Eckert奪冠，但章以琳表示能站上全美舞台，已是「圓夢時刻」。

章以琳的選美之路始於16歲。在老師鼓勵下，她參加舊金山舉辦的「星島小姐」(Miss Sing Tao)比賽並奪冠，隨後代表華裔社區進行為期一年的公益演出。2023年，她再接再厲，獲選為第38屆「環球華裔小姐」(Miss Asian Global)。

經歷各大選美舞台洗禮，章以琳坦言這段旅程徹底改變了她。「選美讓我走出舒適圈，學會在大眾面前發聲，」她說，「我過去很怕公開講話，現在更敢在課堂上發言、參與討論、與同學合作。這些能力將伴隨我一生。」

選美之外，章以琳活躍於公益與時尚領域。過去三年間，她參與紐約與洛杉磯時裝周，為Adidas、Jovani等品牌走秀。她同時擔任「慈善伸展台」(Catwalk for Charitable Causes)代言人與舞者，該平台定期舉辦慈善時裝秀，支援舊金山華人醫院及安老自助處等機構。

目前，章以琳已重返校園繼續學業，她期待將選美所學應用在哈斯商學院的學習中，持續在學業、社區與文化傳承領域發揮影響力。

